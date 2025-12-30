Ajuda extra a l’AEM de 50.000 € per l’impacte econòmic de la categoria
La Paeria concedeix al conjunt lleidatà una subvenció extraordinària per l’impacte econòmic de la categoria. També aprova el conveni a quatre anys per a l’ús del Recasens
La Paeria va aprovar ahir una subvenció de caràcter excepcional de 50.000 euros per a l’AEM, després de la sol·licitud que va presentar l’entitat per l’impacte econòmic que suposa competir a Primera Federació, la segona categoria del futbol espanyol femení, amb desplaçaments per tot Espanya. El conjunt lleidatà percebrà així un ingrés extra al marge dels 25.000 euros que s’estipulaven en el projecte de pressupostos de la Paeria per al 2026, en el qual també es concretava la pèrdua de l’ajuda complementària de 22.200 euros per la resta d’activitats de l’entitat.
Després de l’anunci de la Paeria, el president de l’AEM, Paco García, va valorar positivament la decisió. “Tot el que vingui de més és bo. L’ajuntament està fent les coses millor amb nosaltres i estem en la línia correcta. Estic agraït que pensin en l’esport femení d’aquesta ciutat i espero que continuï sent així en el futur”, va afegir.
Aquests 50.000 euros extra també seran molt positius per al pressupost de l’equip que, segons el president, “està quadrat des de principis de temporada” i gràcies a les subvencions de l’ajuntament (75.000 euros), la Diputació de Lleida (90.000 euros), la Generalitat de Catalunya (100.000 euros), els ajuts de la Federació Espanyola i els ingressos del futbol base de l’entitat, entre altres.
Així mateix, la Paeria va ressaltar en el comunicat que “la presència del primer equip de l’AEM en una categoria d’alt nivell projecta el nom de Lleida, incrementa la visibilitat esportiva de la ciutat i genera un retorn en forma de promoció turística i dinamització del comerç local”.
Conveni de cessió
D’altra banda, la Junta del Govern Local també va tirar endavant el conveni de cessió d’ús comú especial del camp del Recasens, com ja va fer setmanes enrere amb el Força Lleida per a l’ús del Barris Nord, el Pons Lleida i el Lleida Handbol per al de l’Onze de Setembre i el Balàfia Vòlei per al Juanjo Garra.
Sobre l’acord, el president de l’AEM va assegurar que “és un conveni a quatre anys que per a nosaltres ho significa tot”. “Tot i així, continuarem lluitant per tenir una concessió, que és el que realment volem”, va concloure.
Durant aquesta aturada d’hivern, el conjunt del Segrià va començar les tasques de substitució de la gespa del Recasens i, mentre no hi hagi cap contratemps, podrà jugar el primer partit de la segona volta al camp del Secà de Sant Pere. Tot i així, el club no descarta tornar al Camp d’Esports quan se solucionin els problemes amb el terreny de joc, ja que, com explicava el president, Paco García, “és important per al futbol femení de la ciutat”.
A pocs dies per tornar a l’activitat, des del club continuen treballant en possibles fitxatges amb l’objectiu d’incorporar almenys una jugadora per línia que els permeti seguir amb la bona dinàmica i sortir de la zona de descens.
No tornarà al Camp d’Esports fins que es millori la gespa
L’AEM tornarà als entrenaments aquest divendres 2 de gener per preparar el duel del dissabte 11 davant del Barça B, que es disputarà al camp de futbol del Recasens pel mal estat de la gespa del Camp d’Esports.