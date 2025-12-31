Albert Aliaga, president de l'Hiopos Lleida: “Encuentra és intocable”
Assegura que ni el tècnic ni Prado estan qüestionats i demana a l’equip que tregui l’orgull per revertir la situació
El Força Lleida va fer ahir el tradicional brindis de final d’any amb la primera plantilla de l’Hiopos, l’equip U22 i la premsa, un acte en el qual el seu president, Albert Aliaga, va aprofitar per llançar un missatge d’optimisme a un entorn que comença a mostrar nerviosisme després de les sis derrotes consecutives encaixades per l’equip. “És un any que des del club el podem tornar a considerar d’històric, perquè continuem creixent”, va dir, per afegir que “el tema esportiu té les seues pujades i baixades i el que demanem a l’afició és que ens continuï donant suport i fent confiança”. A més, va reclamar que “no hem de perdre la perspectiva de qui som i d’on venim”, i va reiterar que “estem en un moment històric per a l’esport lleidatà i el bàsquet en particular.
Els nostres aficionats ho han entès perfectament i, al marge de donar- los les gràcies, només els demano perdó perquè de vegades no estem a l’altura en què ells sí que estan. L’afició és el gran tresor que tenim i que cal cuidar, no podem perdre’l mai”, va asseverar. Abans de l’acte, el president i alguns directius van visitar la plantilla després de l’entrenament per mostrar-los el seu suport i recordar-los també que “estar a Lleida vol dir que portem l’orgull lleidatà per bandera. No l’hem de perdre de vista mai i que en aquests moments cal estar més units que mai”, i va afegir: “Els jugadors són l’exemple i el mirall per als nens i nenes de la base, i han de sentir-se orgullosos i alhora responsabilitzar- se del que som. És una situació difícil però no dramàtica, i sortirem d’aquesta.”
“Són intocables”
Aliaga també es va referir a l’staff i al director esportiu. “Les figures del Gerard (Encuentra) i el Joaquín (Prado) són intocables, no cal comentar res. Hem d’estar tots units i orgullosos de formar part d’aquesta família, i qui no vulgui ser-hi, que ho digui”, va sentenciar. No va abordar possibles reforços ni va aprofundir en les causes que van obligar el club a descartar Xavier Castañeda, que està a prop de recalar, precisament, a l’Andorra, rival aquest divendres dels lleidatans. Sí que va defensar el potencial de la plantilla. “Hem guanyat el Palau i el Baskonia i hem demostrat que tenim plantilla per competir contra tots. L’únic que hem de tenir clar és que podem perdre, però hi ha maneres de perdre, i aquí tots hem de ser molt durs”, va afirmar.
Encuentra torna a apel·lar la unió per “sortir del bucle”
Gerard Encuentra també va optar pel camí de l’optimisme com el seu president i va tornar a apel·lar la unió del vestidor per sortir “d’aquest bucle negatiu en el qual estem”. Per al tècnic, la clau “és animar-nos molt, anar junts i ajudar-nos entre tots”, i va tirar del refranyer popular per explicar les sensacions: «Com diu la dita, “Estima’m quan menys ho mereixi, perquè serà quan més ho necessiti.” Estem en un mal moment, ho hem d’assumir, i intentar revertir la situació i donar-nos molts ànims», va afegir.
En ratxa negativa
Va tornar a defensar l’actitud dels seus jugadors en els entrenaments i va assegurar que “de vegades el que fem als partits no fa justícia al que fem en el dia a dia”, mentre va reiterar que és més un tema mental que tàctic. “El que ens està passant és que quan estàs en aquest bucle negatiu, ser a sis punts del rival ens en semblen 28 i se’ns fa una muntanya a la qual no pots arribar, i només ets a dos triples d’empatar. Cal fer un reset, perquè no érem tan guapos abans ni tan lletjos ara”, va indicar Encuentra, que va llançar un clar missatge als seus homes. “Necessitem els 12 jugadors, juguin 3 minuts, 31 o no juguin”, va dir.