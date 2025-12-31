HANDBOL
El Lleida busca un reforç per suplir Claudia Moreno
Dilluns va ser operada de l’espatlla i estarà almenys quatre mesos de baixa
El Lleida Handbol haurà de mirar de nou al mercat al confirmar-se la baixa de llarga durada de Claudia Moreno, que dilluns passat va passar pel quiròfan i estarà, almenys, quatre mesos apartada de les pistes, gairebé el temps que queda de competició. La jugadora de Cieza va ser el fitxatge estrella del conjunt lleidatà per al seu debut a la Divisió d’Honor Or, la segona a nivell estatal, i l’únic que arribava de la màxima categoria, però els problemes que ha anat arrossegant a l’espatlla esquerra li han impedit tenir continuïtat. De fet, només ha pogut jugar uns minuts a la final de la Supercopa de Catalunya davant del Granollers i en la tercera jornada a la pista del Mislata, on es va ressentir de les molèsties a l’espatlla, que ja arrossegava de la temporada passada a l’Handbol Valladolid.
Inicialment els metges van apostar per un tractament conservador, però a mitjans de novembre es va decidir que la millor solució era la cirurgia i dilluns passat va ser operada pel doctor Puertas a la clínica Vithas de Lleida. Moreno, de 20 anys, va rebre ahir l’alta hospitalària i ja es troba descansant a la seua casa de Cieza. S’espera que el període de recuperació s’allargui, almenys, uns quatre mesos, la qual cosa obligarà el club a buscar un reforç al mercat d’hivern, el termini del qual expira el 31 de gener, ja que la plantilla queda encara més curta del que ja era.
“Serà complicat perquè el mercat és el que és i la nostra economia no dona per a gaire, però l’objectiu és fitxar una jugadora de primera línia que tingui gol, sobretot, i que pugui jugar per la dreta”, va afirmar ahir el director esportiu, Txema del Rosal.
El club s’està centrant sobretot en el mercat de la Divisió d’Honor Plata, ja que de la mateixa categoria no pot fitxar ningú i tampoc es contempla, de moment, la cessió d’algun club de la categoria Elit.
Per emprendre aquest fitxatge, el club ha demanat a la Paeria una ajuda extra al marge de la subvenció que reben per conveni, que és de només 12.000 euros. “Econòmicament aquest fitxatge és molt complicat, ja que suposarà fer una despesa no contemplada en el pressupost, però confiem que l’arribada de suports externs, com el de l’ajuntament, que ens va transmetre el seu compromís i voluntat d’estudiar una aportació extra per afrontar els desplaçaments per tot Espanya, ens ajudin en aquest esforç complementari”, va afirmar la presidenta del Lleida HC, Divina Farreny.