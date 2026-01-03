FUTBOL
Crida a la calma abans del derbi català
Els tècnics del Barça i l’Espanyol intenten suavitzar la tornada de Joan Garcia
Barça i Espanyol tornen avui a la competició amb la celebració del derbi català a l’RCDE Stadium (21.00). Un duel de màxima exigència per a dos equips a la zona noble de la taula, la prèvia del qual ha estat marcada per la tornada de Joan Garcia a la que va ser casa seua i les mesures de seguretat adoptades pel conjunt periquito.
Enmig de tot el soroll extern, el tècnic del Barça, Hansi Flick, va assegurar ahir en roda de premsa que “el respecte és el més important en el futbol, així que espero que tots es comportin d’aquesta manera”. El gran protagonista de la prèvia ha estat, sense cap dubte, el porter de Sallent, Joan Garcia, que avui afronta la seua primera experiència com a visitant a Cornellà. El tècnic alemany va confessar que el derbi és “un partit especial” per al porter i va destacar el seu bon moment de forma. “Està enfocat en el partit. Ha jugat una primera part meravellosa en què ha mostrat per què la decisió va ser correcta”, va sentenciar.
Així mateix, la rivalitat no va encegar un Flick que va enaltir Manolo González i el bon moment de l’Espanyol, que torna de l’aturada després d’encadenar cinc victòries a la Lliga. “És un partit molt interessant perquè l’Espanyol està fent un treball fantàstic. He de felicitar Manolo perquè el seu equip està jugant molt bé”, va remarcar un Flick que va confirmar la presència de Lamine Yamal i Dani Olmo a l’RCDE Stadium.
D’altra banda, el tècnic de l’Espanyol, Manolo González, va destacar que “la gent animarà i els dic que estiguin tranquils. Si passa res, com que marqui el Barça i ho celebrin d’una forma rara, no s’ha d’entrar. El que està passant aquí és que esperen que l’Espanyol la cagui per posar-hi la mà per alguna banda, però estic convençut que això no passarà”. Així mateix, González, que no va entrar a valorar la tornada del seu exporter, va advertir que no acceptarà lliçons morals. “Tinc amics del Barça i ho he dit a un, que no estan per donar lliçons a ningú després del que va passar quan Figo va tornar al Camp Nou”, va remarcar.
El tècnic periquito tampoc es va mostrar gaire content amb la designació del mataroní García Verdura, primer àrbitre català a xiular un derbi, i va assegurar que “si en un partit normal a l’àrbitre se l’està mirant, imagina’t demà”. “Imagina si l’Espanyol en surt beneficiat, és millor anar-se’n de Catalunya si passa”, va concloure.
Carvajal escura els terminis per disputar la Supercopa
El defensa del Reial Madrid Dani Carvajal va tornar ahir als entrenaments amb el grup més de dos mesos després de sotmetre’s a una artroscòpia al genoll dret, i escura els terminis per disputar la Supercopa d’Espanya. Val a recordar que dimecres s’enfrontaran el Barça i l’Athletic i l’endemà es disputarà el derbi madrileny Reial Madrid-Atlètic. D’altra banda, el Rayo i el Getafe van empatar ahir a la nit a Vallecas (1-1) en un partit avançat de la jornada 18 de LaLiga EA Sports.