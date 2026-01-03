BÀSQUET
“Estem rebentats”
Encuentra. El tècnic lleidatà dona “molt valor” a la victòria després de la mala dinàmica, elogia equip i afició i demana “màxima unió” davant del Saragossa
El tècnic de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, no va poder reprimir un “estem rebentats” ahir després del partit destacant “una victòria a què dono molt valor al ser fora i davant d’un d’aquests equips amb els quals tenim pressupostos més igualats”.
Encuentra va lloar els seus jugadors: “Només puc tenir paraules d’agraïment i ara toca preparar-se per al pròxim partit perquè diumenge tenim un encontre molt difícil.” Després de sis derrotes consecutives, l’Hiopos va aconseguir un triomf que, segons el tècnic lleidatà, “segur que ens beneficiarà haver acabat amb aquesta mala dinàmica. Quan perds molt seguit et fa por tirar i veus la cistella més petita, t’entra la desconfiança i les passades no les veus clares”.
“Per això insisteixo que cal donar molt valor a aquesta victòria i hem de seguir en aquesta línia perquè és la que ens donarà l’èxit a final de temporada”, es va esplaiar. Encuentra també va tenir paraules d’agraïment per a l’afició desplaçada fins a Andorra. “Els del Nucli Bordeus i l’afició tenen un mèrit increïble. Estan a les verdes i a les madures. Són els millors”, va ressaltar.
De cara al partit de demà davant del Casademont Saragossa, va dir: “Estem rebentats, amb molèsties i cansats, però estic segur que, quan hi hagi moments que ens costi perquè arribarem molt justitos físicament, estant tots units i conjuntats amb la nostra gent tirarem el partit endavant”. Finalment, se li va preguntar pel frustrat fitxatge del base Xavier Castañeda, que no va passar la revisió mèdica amb l’Hiopos i que ahir va ser un dels destacats en el seu debut amb l’Andorra. “De temes mèdics no puc opinar. No puc dir res”, va concloure.
Castañeda es va encarar amb Encuentra
Hores abans de l’inici del partit, el Morabanc Andorra va anunciar la incorporació de Xavier Castañeda, el jugador que una setmana abans s’havia entrenat a les ordres de Gerard Encuentra i que va acabar sent descartat al no superar la revisió mèdica. El base nord-americà va debutar i va arribar a encarar-se amb Encuentra agafant-se els genitals, acció que li va recriminar el tècnic.
L’Amara tanca avui la primera fase
L’Amara Lleida tanca aquesta tarda (16.00) al Barris Nord la primera fase de l’acabada d’estrenar LligaU rebent el Bilbao, un duel intranscendent en el qual l’equip de Borja Comenge intentarà sumar la tercera victòria. La segona fase arrancarà el 16 de gener.
El Girona guanya in extremis a Manresa
El Girona, amb una cistella de Geben a l’últim segon, va assaltar el Nou Congost per sumar el seu primer triomf fora de casa (95-97). També van guanyar Barça i València.