MOTOR
Isidre i Jordi Esteve afronten un altre Dakar amb ambició
Parteixen amb l’objectiu d’entrar entre els 15 primers en cotxes i camions
Els lleidatans Isidre i Jordi Esteve afronten des d’avui una nova edició del Dakar, la vint-i-unena per al d’Oliana i la dotzena per al de Lleida. Ambdós van començar l’etapa en el raid més dur del món sobre una moto, encara que des de fa anys van fer el salt a les quatre rodes, Isidre en cotxes a causa d’un accident que va patir el 2007 i que el va deixar paraplègic, i Jordi al volant d’un camió. Ambdós afronten la setena edició de la prova per terres de l’Aràbia Saudita amb l’objectiu d’acabar entre els quinze primers.
“Tenim un projecte molt il·lusionant i molt sòlid des de fa més de quatre anys amb Toyota i Repsol, per això tenim aquesta motivació”, va assenyalar Esteve, de 53 anys, que no vol obsessionar-se amb els resultats. “No tinc cap obsessió. El meu objectiu en el Dakar és ser més competitiu que mai. Hi ha gairebé 25 pilots que són a les estructures oficials amb l’objectiu de guanyar. Ens agradaria estar amb ells, naturalment”, va comentar.
No obstant, el pilot d’Oliana és conscient de les seues limitacions respecte als cotxes oficials. “Crec que entre els cinc primers no estarem. Del cinquè al desè és molt complicat, però ens agradaria ser més a prop del 10 que del 20. Tenim equip, tenim cotxe, tenim experiència per ser entre el desè i el vintè, però hem de mantenir el cotxe sempre en el millor estat possible per ser-hi. Aquest any serà important tenir una bona regularitat”, va concloure.
Jordi Esteve, de 58 anys, afrontarà la seua dotzena participació en el Dakar, la sisena competint en camions i la segona consecutiva com a únic pilot. Després que l’any passat estigués molt a prop d’acabar, el lleidatà afronta aquesta edició amb l’objectiu d’“entrar entre els quinze primers de la nostra categoria. Crec que si no tenim cap problema mecànic greu ho podem aconseguir”, afirma el lleidatà, que aquests dies previs ha posat a punt el DAF que pilotarà amb els seus dos companys Quico Pardo i Jordi Pujol.
Edició 48
L’edició número 48 del Ral·li Dakar comença avui i conclourà el 17 de gener. Comptarà amb 13 etapes en què centenars de pilots, entre les categories de cotxe, camió i moto, recorreran gairebé 5.000 quilòmetres en dos setmanes, amb un dia de descans pel mig.