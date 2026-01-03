ESCACS
Laia Bosch, tercera de Catalunya en escacs
L’escaquista de Mollerussa Laia Bosch va aconseguir una destacada tercera posició en el campionat de Catalunya individual femení, una lliga tancada entre sis jugadores que es va disputar entre el 27 i 29 de desembre a Salou.
Com a representant de la territorial de Lleida, Bosch es va guanyar el dret a participar en la final catalana femenina amb cinc participants més de tot Catalunya. La campiona va ser Alba de Lomas, d’Argentona, que va aconseguir quatre punts. En segona posició va quedar Elisabeth Riera, amb 3.5 punts, i la del Pla d’Urgell va tancar el podi a l’aconseguir 2.5 punts.
Aquesta tercera posició és un pas més en la progressió de la jugadora lleidatana, que el desembre passat també va participar en el campionat d’Espanya absolut, on va aconseguir quedar classificada en la posició 90.