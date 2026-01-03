BÀSQUET
Tornen a guanyar!
L’Hiopos Lleida ressuscita a Andorra i trenca una ratxa de sis derrotes, cosa que li dona oxigen. L’equip d’Encuentra va recuperar l’essència coral en una gran segona part
L’Hiopos Lleida es va retrobar ahir amb la victòria (79-87) després de gairebé dos mesos sense guanyar i sis derrotes consecutives que havien fet saltar totes les alarmes. L’equip de Gerard Encuentra va recuperar la seua essència, el seu poder coral, liderats per Batemon, Ejim, Paulí i Golomán, i en una gran segona part va tombar un rival directe, el Morabanc Andorra, per sumar la cinquena victòria de la temporada i mantenir així les tres d’avantatge sobre les posicions de descens que marca el Burgos, que aquesta jornada havia guanyat.
Gerard Encuentra va sortir amb el quintet tipus dels últims partits, una vegada recuperat Batemon, amb l’única novetat de Millán Jiménez, que de no jugar ni un segon a Girona va sortir de titular. El primer quart es va mantenir molt igualat, si bé els andorrans van aconseguir tancar-lo amb la seua màxima renda, sis punts (21-15), gràcies en part al major encert de dos punts i al rebot ofensiu.
Aquí va tornar a estar tou l’Hiopos. Sense tancar la seua cistella, no va poder llançar el contraatac, encara que va aconseguir treure rèdit gràcies a la millora en el rebot d’atac respecte a Girona –en un sol quart en va capturar tants com en l’últim encontre.
Però la falta d’encert li va impedir manar en el lluminós fins superat l’equador d’un segon període marcat per les faltes, que va fer que el ritme baixés alarmantment. A falta de tir exterior, Batemon, que no va intentar ni un tir en els primers 20 minuts, es va vestir d’assistent i va tenir en Golomán el seu millor soci. El de Milwaukee va repartir quatre passades de mèrit, tres al pivot hongarès, que en el minut 16 va posar per primera vegada davant el seu equip (28-29). En aquell moment va aparèixer Castañeda. Tot just unes hores després d’anunciar-se el seu fitxatge, el base que l’Hiopos havia descartat la setmana passada va fer el seu debut i la primera acció va ser treure una antiesportiva molt rigorosa a Agada.
Sense ritme per les contínues interrupcions per les faltes, el joc se cenyia a accions aïllades, entre les quals un triple de Jiménez que tornava l’avantatge als de bordeus (33-34), que van encadenar diverses accions desafortunades al final i van permetre un triple de Kuric i dos tirs lliures de Castañeda per tancar amb tres punts de desavantatge (37-34) una primera part que va durar gairebé una hora.
De tornada dels vestidors, Batemon es va despertar en atac i els seus punts van permetre a l’Hiopos capgirar el marcador i arribar a dominar per una renda de sis punts superat l’equador del tercer període (47-53), al completar un parcial de 0-7. En aquell moment va irrompre Castañeda, que va donar aire al seu equip. Un triple va trencar la ratxa lleidatana i poc després va encadenar set punts seguits per capgirar el marcador (61-60), encara que l’Hiopos va parar la sagnia i va tancar el tercer quart tres punts a dalt (61-64).
El quadre lleidatà va entrar malament en l’últim assalt i l’Andorra ho va aprofitar per situar-se de nou davant (66-65), amb Pustovyi fent molt mal a la pintura. Encuentra va haver de demanar dos temps morts en poc més de tres minuts, l’últim amb 70-68, i de tornada l’Hiopos va assestar el cop amb un parcial de 0-8: triple d’Agada, safata de Batemon després de robar una pilota i 2+1 d’Ejim per situar el 70-76 a falta de menys de dos minuts i mig. La victòria estava encarada, però no tancada. Els del Principat es resistien a clavar el genoll i Kuric, amb 6 punts, mantenia a la superfície el seu equip (76-81). Golomán, amb el joc a la pintura, i Agada, amb els tirs lliures, impedien que el seu rival s’atansés més enllà dels quatre punts (79-83) a falta de 16 segons.
L’Hiopos va anar a assegurar la victòria donant pilotes a Batemon, que pràcticament va segellar el triomf amb dos tirs lliures que situaven el 79-85 faltant 13 segons, prou temps perquè Castañeda fallés un tir i Golomán completés un alley-hoop per certificar una victòria d’enorme valor classificatori i moral per afrontar el duel de demà a casa.