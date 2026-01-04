Freda derrota de l’Atlètic Lleida davant del Reus (1-2)
El conjunt de la Terra Ferma fa pagar car la seva falta de punteria en un partit on el Reus ha sabut aprofitar les seves oportunitats
L’Atlètic Lleida ha començat el partit amb voluntat de domini, especialment al mig del camp, però sense generar prou perill abans del descans. A la represa, tot i mantenir la iniciativa, el Reus s’ha avançat al marcador amb un gol de Sandro Toscano i ha ampliar diferències amb una voleia de Miquel Ustrell. Bilal ha donat esperança amb l’1-2 després d’una gran acció individual, però les últimes ocasions no s’han materialitzar. La derrota deixa l’Atlètic Lleida 17è amb 13 punts abans d’afrontar el duel davant l’Espanyol.
El partit ha iniciat amb un Atlètic Lleida buscant el domini de la pilota, sobretot al mig del camp, però tampoc ha pogut generar el perill necessari al conjunt del Baix Camp. A mesura que han anat passant els minuts, el conjunt de Gabri ha anat augmentant la intensitat i, cap al final de la primera meitat, han arribat les ocasions de Bilal i Sule. Sense afegit, l’àrbitre ha xiulat el descans.
La segona meitat ha començat amb la mateixa dinàmica que la primera, amb el domini dels de la Terra Ferma, però, al 59, Sandro Toscano, després d’una acció amb sort, ha anotat el primer gol en el marcador (0-1). Després del cop, el conjunt dirigit per Turull ha fet una passada endavant per intimidar la defensa ganxet, vivint a la zona de tres quarts, però amb dificultats per arribar a l’àrea rival. Malgrat els esforços, una acció on Miquel Ustrell es gira i engalta la voleia, ha permès al Reus anotar el segon (0-2). Però al futbol mai es pot donar el partit per perdut i, Bilal, després d’una gran acció ha reduït distàncies (1-2). I, quan tot semblava acabat, l’Atlètic Lleida ha disposat de dues ocasions que no ha materialitzat.
L’Atlètic Lleida suma una nova derrota que el deixa 17è a la classificació i amb només 13 punts. La setmana vinent tornarà a jugar al Camp d’Esports davant l’Espanyol B en l’inici de la segona volta.