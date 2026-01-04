HIOPOS LLEIDA
El Hiopos s'enfronta aquesta tarda al Saragossa amb les entrades exhaurides
Els d'Encuentra busquen la sisena victòria de la temporada després de trencar la mala ratxa a Andorra
L’Hiopos Lleida té avui (17.00) l’oportunitat de confirmar el canvi de dinàmica després del valuós triomf aconseguit divendres a la pista del Morabanc Andorra, on va trencar una ratxa de sis derrotes consecutives.
Rep el Casademont Saragossa, un altre rival directe que arriba amb una victòria menys que els de Gerard Encuentra, un duel que ha suscitat un gran interès entre l’afició lleidatana, cosa que ha provocat que s’hagi penjat el cartell de tot venut per primera vegada aquesta temporada, i la quarta en aquesta etapa ACB (també es va omplir el curs passat davant de Barça, Madrid i Girona).
La victòria de divendres va tenir un significat especial, no només al produir-se lluny de casa, on no guanyava des de feia gairebé tres mesos –ho va fer al Palau Blaugrana en la segona jornada–, sinó perquè va arribar en el moment més delicat a nivell de resultats des que l’Hiopos competeix a la Lliga Endesa.
L’equip va saber respondre quan més ho necessitava, fent un pas endavant des de la unió del vestidor que van reclamar tant el seu entrenador com el president, Albert Aliaga, en el brindis de final d’any.
“Me’n vaig orgullós dels jugadors perquè s’han buidat, demostrant el seu compromís”, va assenyalar Encuentra després de guanyar al Principat. Aquest compromís va ser encara més meritori tenint en compte les circumstàncies físiques en les quals arribaven alguns dels jugadors, com Walden, que amb prou feines va poder entrenar, i Shurna. “Unió i compromís”, va destacar el tècnic, satisfet per la capacitat de l’equip per sobreposar-se a les dificultats.
Més enllà del resultat, el triomf va permetre a l’Hiopos recuperar sensacions i confiança després de setmanes complicades. “Quan estàs en una dinàmica negativa sempre tens por de cometre un error, veus la cistella més petita. Abans tiraves un triple amb molta més confiança i, quan vas perdent, aquesta confiança disminueix; o aquella passada que abans veies clara ara dubtes a fer-la”, va explicar el tècnic.
Amb aquest impuls, l’Hiopos encara amb un altre rostre el repte d’avui davant del Saragossa, conscient que el desgast continua sent alt. “Estem rebentats, tenim molèsties, estem cansats, i estic segur que hi haurà moments que ens costarà”, va admetre Encuentra, que va apel·lar de nou a la unió com a principal fortalesa. “Ens hem de conjurar per fer-nos forts a casa; haurem d’estar molt units amb la nostra gent”, va indicar.
El tècnic també va voler posar de relleu el paper de l’afició, clau en aquest tram de la temporada. “Té molt mèrit el que fan, que es desplacin i es facin notar. Des d’aquí només puc tenir paraules d’agraïment”, va afirmar. Amb aquest suport i la confiança recuperada, l’Hiopos busca avui fer un pas més cap a la salvació amb la sisena victòria, cosa que suposaria la meitat de l’objectiu.