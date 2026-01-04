FUTBOL
Sant Joan Garcia
Una actuació descomunal del porter i un genial Fermín, assistent en els dos gols d’Olmo i Lewandowski, guien el Barça al triomf en el derbi davant de l’Espanyol. Novena victòria consecutiva a la Lliga dels de Hansi Flick, que es refermen en el liderat
El Barça va resoldre el derbi a l’RCDE Stadium amb una eficàcia quirúrgica en el tram final. Dos gols en tot just quatre minuts, obra de Dani Olmo (86’) i Robert Lewandowski (90’), van desmuntar el notable esforç de l’Espanyol i van consolidar el conjunt blaugrana com a líder de Primera divisió. El resultat va castigar la falta d’encert local i va premiar la paciència visitant.
Abans que el marcador es mogués, el gran protagonista va ser Joan Garcia. El porter del Barça, amb passat periquito, va suportar un ambient hostil marcat per xiulets i pancartes, però va respondre amb una actuació excel·lent. L’Espanyol, intens, ordenat i valent, va ser qui va generar la majoria de les ocasions durant àmplies fases, encara que va tornar a evidenciar el seu principal dèficit: la falta de contundència.
Superada la pressió inicial, el Barcelona va aconseguir el control de la pilota, però de forma poc productiva. Li va costar connectar amb els seus atacants i tot just va inquietar un Dmitrovic còmode sota pals. La defensa blanc-i-blava va tancar bé els espais interiors i va neutralitzar els intents de joc vertical de l’equip de Flick. Ferran Torres, Lamine Yamal, Raphinha i Rashford van arrancar aturades, en un partit espès i de ritme baix. El guió va començar a canviar quan Roberto Fernández va obligar a intervenir Joan García. Poc després, Lamine Yamal va avisar amb un potent tret al segon pal i, abans del descans, el porter blaugrana va firmar una parada espectacular a un cop de cap de Pere Milla que semblava gol cantat.
Després de la represa, el Barcelona va incrementar la seua vocació ofensiva. Koundé va forçar la primera gran intervenció de Dmitrovic, encara que les millors oportunitats continuaven sent de l’Espanyol. Flick va agitar el duel amb l’entrada de Pedri, Lewandowski i Olmo, mentre el conjunt local reforçava l’atac amb la tornada de Puado després de lesió. Eric Garcia va tenir el 0-1 a les botes, però el tret a boca de canó el va treure amb mà forta Dmitrovic en un partit en el qual van brillar els dos porters. Amb el derbi en el seu punt àlgid i amb el rellotge pressionant, Dani Olmo va matar el xoc. En el minut 86, després d’una assistència de Fermín, Dani Olmo es va regirar a l’àrea i des de la frontal va clavar la pilota a la creu. Dmitrovic no va poder salvar la diana. Amb l’Espanyol grogui, va aparèixer Lewandowski. El polonès, que va marcar el seu novè gol a LaLiga, va definir amb elegància una altra jugada iniciada per Fermín. En quatre minuts, el Barcelona va desmuntar l’Espanyol i es va emportar els tres punts per refermar-se com a líder de Primera.
Van ser missatges de suport a l’Espanyol que durant la matinada es va encarregar de col·locar majoritàriament en marquesines d’autobús membres de La Curva, un dels grups d’animació blanc-i-blaus.
Barcelona s’aixeca tenyida de cartells de suport a l’Espanyol
l derbi va començar a disputar-se ja de bon matí, quan es van difondre a través de les xarxes socials imatges dels prop de 200 cartells amb motius blanc-i-blaus repartits per tot Barcelona, inclosa la Ciutat Esportiva Joan Gamper.