Monsalvo assumeix la direcció esportiva de l’Atlètic Lleida convençut que l’equip se salvarà
L’aragonès es va mostrar il·lusionat davant d’un "repte bonic però molt exigent" i va prometre canvis a la plantilla aquest mercat
Alberto Monsalvo va assumir oficialment el seu nou càrrec com a director esportiu de l’Atlètic Lleida convençut de poder donar-li "aire fresc" a la plantilla durant aquest mercat d’hivern per aconseguir l’objectiu de la salvació. De fet, Monsalvo es va mostrar convençut que "tirarem endavant i la temporada que ve estarem a Segunda RFEF", encara que tant ell com el president del club, Xavi Bartolo, van assenyalar que la plantilla ha de patir "un sotrac important".
Una vegada conclosa la primera tornada i amb l’equip penúltim amb 13 punts, Monsalvo, de 44 anys, arriba al club lleidatà després de desvincular-se de l’Utebo per rellevar a Bartolo, ara president, al comandament de la direcció esportiva. L’aragonès es va mostrar "molt agraït" abans d’afrontar "un repte bonic però molt exigent". L’aragonès no va amagar que "la situació és difícil", però va lloar enormement la feina del club i també del cos tècnic liderat per Gabri García, al qual va mostrar la seua plena confiança.
El nou director esportiu va destacar també que "el treball de l’equip en el dia a dia és bo" i va reconèixer que el seu principal objectiu és "fer un bon mercat d’hivern, en el qual volem aportar-li més equilibri a l’equip." "Sabem que el mercat d’hivern és exigent, però hem de fer canvis i si hi ha fitxatges, hi hauran d’haver sortides, però el que tenim clar és que si arriba algú ha de ser per sumar", va afegir Monsalvo.
Per la seua part, Bartolo va destacar que “Monsalvo ha fet un esforç per sortir de l’Utebo” i que “amb el seu bagatge ens ajudarà canviar la dinàmica”.