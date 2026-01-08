BÀSQUET
Actes del CB Pardinyes pel seu 60 aniversari
L’alcalde, Fèlix Larrosa, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van rebre ahir a la Paeria el CB Pardinyes per fer una reunió en la qual l’entitat va presentar als dirigents municipals els actes previstos per al seu 60 aniversari, que celebren aquest 2026.
L’entitat presidida per Pere Roqué, un dels representants del club ahir en la reunió, té previstos diversos actes durant els 12 mesos de celebració. Entre aquests actes destaquen dos taules redones: una anomenada La inclusió a través de l’esport, en la qual es tractarà el paper integrador del club; i una altra sota el lema De Pardinyes a l’ACB, dedicada als esportistes formats al club que han arribat a la màxima categoria del bàsquet estatal. A més, a l’octubre se celebrarà l’habitual presentació dels equips que formen l’entitat.