Jordi Cortés apel·la a "mantenir els peus a terra" malgrat la bona ratxa del Lleida CF
L’equip va sortir del descens i visita aquest diumenge el Vilanova per obrir "una setmana de màxima exigència però que pot ser il·lusionant"
Jordi Cortés, tècnic del Lleida CF, demana "mantenir els peus a terra" en la prèvia de la visita al Vilanova, després que l’equip hagi abandonat la zona de descens per primera vegada aquesta temporada amb la seua victòria davant de L’Escala. “Fins que no juguem tots contra tots i tanquem la primera volta no podrem fer una radiografia real del grup. El missatge és el mateix que quan anàvem últims, no mirar la classificació i continuar millorant”, va remarcar l’entrenador.
De fet, va posar de relleu, per damunt de tot, la capacitat de l’equip per competir malgrat unes condicions de treball “igual de pèssimes que quan no guanyàvem". “L’equip continua picant pedra, acumulant experiències i millorant la seua versió. Jugui qui jugui estem donant una bona versió i això indica que estem fent una bona feina”, va afegir.
Per tot això, malgrat la prudència, va reconèixer que "estem davant d’una setmana de màxima exigència, però que pot ser il·lusionant", ja que dimecres vinent l’equip recupera el partit ajornat davant del Vilassar de Mar i amb dos bons resultats l’equip escalaria posicions.
Un dels grans pilars de la millora del Lleida és la solidesa defensiva. Cortès va destacar que "el nostre millor camí per sumar és deixar la porteria a zero". Sobre el Vilanova, va destacar la seua capacitat per "combinar, atacar en posicional i acumular passos", un perfil poc habitual en la categoria.
Finalment, Cortés va tornar a mostrar-se prudent amb el mercat d’hivern, deixant clar que "la situació econòmica del club no ens permet gaire marge, per la qual cosa tot pot anar-se’n fins els últims dies de mercat, a veure si llavors hi ha alguna opció."