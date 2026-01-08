L’AEM afronta el retorn a la competició amb optimisme i una plantilla "il·lusionada"
A un punt de la salvació, rep el líder Barça B en un Recasens amb la gespa renovada
El tècnic de l’AEM, Rubén López afronta amb optimisme el retorn a l’acció del seu equip després de l’aturada nadalenca, amb la visita del líder Barça B aquest diumenge a un Recasens que ultima el canvi de la gespa artificial. El tècnic considera que la pausa ha servit especialment per a una necessària descàrrega mental en un equip que venia de setmanes exigents i amb molts canvis. “Les jugadores han tornat amb molta il·lusió i els entrenaments d’aquesta setmana han estat molt bons”, va assegurar l’entrenador, que torna amb sis punts de sis de possibles abans de l’aturada que ha deixat l’AEM a un de la salvació.
En aquest sentit, López va subratllar que l’equip ja estava bé abans i que el principal benefici de l’aturada ha estat psicològic. “Mentalment necessitaven parar. Han sabut abstreure’s de tot l’extern i això és el que em deixa més content”, va explicar l’entrenador, que es va mostrar tranquil malgrat que les obres en el Recasens han obligat la plantilla a moure els entrenaments en diferents emplaçaments –el d’ahir es va realitzar en el camp del Gardeny-.
Sobre el rival, l’entrenador de l’AEM va advertir que el Barça B “mantenen un atac organitzat que segurament és el millor de la categoria, però aquest any a més fa molt mal en transicions i robant alt". "Si et roben treuen la pilota a dalt, intenten acabar ràpid i allà són molt perilloses”, va afegir el tècnic sobre el líder de la competició.
Davant d’aquest escenari, López té clar que “la clau serà el treball defensiu i no cometre errors enrere”, encara que va dir que podran fer mal al rival si “aconseguim robar i transitar ràpid, perquè elles són un equip molt alegre amb la pilota i en això les podem penalitzar”, va afirmar.
Quant a la plantilla, l’AEM arriba sense baixes, més enllà de les de llarga durada de Laura Fernández i Paula Rojas, i podrà comptar amb la nova incorporació, Alba De la Fuente. Sobre la nova jugadora, Rubén López va assenyalar que “és una jugadora dinàmica, ràpida, que ens pot aportar molt a la part de dalt. La coneixem bé i crec que ens ajudarà”.
Finalment, l’entrenador va destacar que el club segueix atent al mercat, encara que amb cautela. “Estem treballant per veure si pot arribar alguna jugadora, però no és un mercat fàcil i no portarem a ningú que no creguem que sumi de veritat”, va concloure.