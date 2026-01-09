MOTOR
Els Esteve completen l’etapa marató amb remuntada
Isidre va vorejar el top-20 de l’etapa i ara és el 27 de la general, i Jordi és el 21
Isidre i Jordi Esteve van completar ahir l’etapa marató amb la moral alta després de remuntar algunes de les posicions que van perdre la jornada anterior. Especialment fructífera va ser l’etapa per al pilot d’Oliana. Va vorejar el top-20 a l’acabar vint-i-unè absolut i de la categoria Ultimate, la qual cosa suposa el seu millor registre parcial en el que va de Dakar.
La jornada d’ahir va ser un repte majúscul. Després de patir dos punxades simultànies dimecres i veure’s obligats a recórrer 300 quilòmetres a ritme reduït per protegir la mecànica, Esteve i Villalobos van haver d’exercir de mecànics la nit anterior al bivac-refugi per posar a punt el seu Toyota DKR GR Hilux sense ajuda externa.
Ahir, amb una posició de sortida molt retardada (70) per no haver entrat la vigília en el 117% del temps del primer, l’objectiu era rescabalar-se, i ho van aconseguir sense incidències. “Per fi hem tingut un dia net. Veníem d’un inici complicat amb les punxades i avui –ahir– tot ha funcionat com calia. Sortíem molt endarrere i hem pogut remuntar moltes posicions. Al final hem preferit ser una mica més conservadors per evitar problemes”, va resumir Isidre.
Jordi Esteve, per la seua part, també es va rescabalar després d’una complicada primera part de l’etapa marató, en la qual va arribar a temps a la meta però havent perdut més de sis hores per culpa de diverses avaries. Ahir va poder tenir una jornada tranquil·la i va acabar divuitè, la qual cosa li ha permès recuperar tres posicions a la general de camions, on ara és el 24. Pel que fa a Josep Solé, que competeix en el Dakar Classic, també va acabar malgrat els seus problemes amb la navegació i es manté en llocs de podi de la seua categoria.
D’altra banda, Nani Roma (Ford) va perdre ahir el triomf d’etapa a la categoria Ultimate per una penalització de poc més d’un minut, malgrat que va poder pujar posicions a la general i situar-se quart, just davant de Carlos Sainz, mentre que el sud-africà Henk Lategan segueix líder.
En motos, victòria de l’argentí Luciano Benavides i l’australià Daniel Sanders és el nou líder, amb el jove Edgar Canet ja sense opcions de podi.