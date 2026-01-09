Zoricks canvia Lleida per Udine
L’Hiopos va anunciar ahir la rescissió del letó, que jugarà a la Sèrie A italiana. El club no té pressa a fitxar i confia que Krutwig sigui comunitari ben aviat per buscar un base americà
L’Hiopos Lleida va anunciar ahir la rescissió del contracte del base Kristers Zoriks, que en els últims partits havia desaparegut pràcticament de les rotacions de Gerard Encuentra. L’internacional letó, de 27 anys i que va arribar tocat físicament després de la seua participació en l’Eurobàsquet, no s’ha adaptat al ritme amb què es juga a la Lliga ACB i les dos parts han arribat a un acord que es va oficialitzar ahir per trencar la vinculació que els unia fins a final de temporada.
De fet, amb la contractació frustrada de Xavier Castañeda el club ja va pactar amb l’agent del jugador letó una sortida que es faria efectiva quan Zoriks hagués tancat una nova destinació, circumstància que finalment s’ha concretat aquesta mateixa setmana. El letó recalarà a la Sèrie A italiana, a les files de l’Udine, que també està lluitant per no baixar de categoria.
Zoriks ha disputat un total de catorze partit amb la samarreta bordeus, amb unes mitjanes de 4,2 punts (amb un 41% en trets de dos i un 27% en triples), 0,9 rebots, 1,6 assistències i 2,7 de valoració, tot això jugant uns 13 minuts per partit. Malgrat que va començar amb bones actuacions en els dos primers partits de Lliga davant de Breogán i Barça, en els quals va anotar 7 i 10 punts, va repartir 5 i 3 assistències i va valorar 12 i 11, respectivament, el letó s’ha anat apagant a poc a poc fins a acabar jugant minuts residuals.
La marxa de Zoriks arriba sense que el club hagi concretat encara un recanvi, per la qual cosatret de sorpresa d’última hora, afrontarà el duel de demà en la complicada pista de la Laguna Tenerife amb Corey Walden com a únic base pur, si bé Caleb Agada ha estat reconvertit a director de joc des de l’inici de temporada davant la poca incidència que han tingut en aquesta faceta tant el nord-americà com el mateix jugador letó.
Ja fa setmanes que la direcció esportiva de l’Hiopos Lleida està immersa en el mercat a la recerca d’un base de garanties que aporti dinamisme i mogui l’equip, un perfil que no serà gens fàcil de trobar a hores d’ara de la temporada, sobretot perquè ha de ser comunitari o Cotonou, ja que les dos places d’extracomunitaris estan cobertes amb James Batemon i Cameron Krutwig. Aquesta situació, no obstant, podria canviar les properes setmanes, i és que Krutwig podria obtenir per fi el passaport croat –nacionalitat de la qual és la seua dona–, per la qual cosa ja seria europeu i alliberaria una plaça d’extracomunitari. Aquest moviment permetria llavors a l’Hiopos Lleda mirar en el mercat nord-americà.
L’Atlas Lleida jugarà la nova Copa Campions
L’equip especial del Força Lleida i la Fundació Aspros, l’Atlas Lleida, jugarà la nova Copa Campions, la primera lliga nacional de bàsquet a escala mundial per a persones majors de 16 anys amb capacitats especials impulsada per la Fundació ACB. El torneig comptarà amb la participació dels 18 equips de la Lliga Endesa i es jugarà en tres jornades amb sis equips en cada una. La primera en què participarà el Lleida serà el 17 i 18 de gener a l’Alqueria de València. Ahir es va presentar a Madrid i la representació del Lleida va anar a càrrec del jugador Miquel Delaurens i del tècnic Genís Sánchez.