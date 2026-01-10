FUTBOL
Deco diu que l’arribada de Cancelo “millorarà la qualitat de la plantilla”
El jugador ha de passar avui la revisió mèdica
El director de futbol del FC Barcelona, Anderson Luis de Souza Deco, va confirmar ahir el fitxatge de João Cancelo i va subratllar que la seua imminent incorporació respon a la necessitat d’elevar el nivell de l’equip al mercat hivernal. “Cancelo millorarà la qualitat de la plantilla. No és un tema de centrals o no. Estem recuperant Ronald Araujo, que Flick ha dit que amb ell tenim un central més. Cancelo et permet que Eric Garcia no hagi de jugar tant de lateral i també que en un moment de dificultat fins i tot Koundé passi per dins. Ens dona opcions que no teníem fins ara", va assenyalar sobre el lateral portuguès, que es preveu que avui passi la revisió mèdica a Barcelona.
“No es fitxa Cancelo per un únic tema, primer és perquè és un gran jugador. A nosaltres al final el que ens importa al mercat d’hivern és millorar la qualitat de la plantilla; si és per continuar igual o baixar no té cap sentit”, va explicar Deco als mitjans desplaçats a l’Aràbia Saudita per cobrir la Supercopa d’Espanya.
Deco va incidir que es tracta d’una oportunitat de mercat difícil de repetir i va destacar la predisposició del jugador, que no estava inscrit a l’Al-Hilal de l’Aràbia Saudita, precisament, i que ja va ser blaugrana quan el Manchester City li va cedir la temporada 2023/24, per la qual cosa coneix bé a molts dels qui seran els seus companys. “Cancelo és un futbolista de nivell, de qualitat. És una operació que difícilment s’hauria pogut fer, però no estava inscrit i tenia un acord per sortir. A més, és un jugador que està boig pel Barça i per l’encant que té aquest club. Al final, el més important és això: que Cancelo ens millora la qualitat de la plantilla”, va remarcar.
Roony Bardghji, amb fitxa del primer equip
Roony Bardghji es va convertir ahir en membre de ple dret de la plantilla blaugrana, a l’inscriure el club el jove extrem suec amb fitxa del primer equip i assignar-li el dorsal 19, que estrenarà demà a la final de la Supercopa d’Espanya contra el Reial Madrid. El jove extrem, arribat aquest estiu, va jugar amb fitxa del filial a la primera meitat de curs per problemes de fair play.
Mbappé estarà disponible per a la final
Xabi Alonso va confirmar en roda de premsa després de passar a la final que Kylian Mbappé viatjaria ahir cap a l’Aràbia i que estarà disponible per a la final de demà, després que es perdés la semifinal per lesió.