FUTBOL
El Barça arrasa i és campió hivernal
Firma una golejada d’escàndol contra el Madrid CFF
El Barça va firmar ahir una de les golejades més grans de la Lliga F (12-1) davant del Madrid CFF, setè classificat, i arranca el 2026 amb magnificència. Les de Pere Romeu, que es van consagrar com a campiones d’hivern, van assaltar l’Estadi Johan Cruyff com un vendaval, malgrat les rotacions per les nombroses baixes de l’equip.
El conjunt blaugrana no va tenir pietat i a la primera meitat va sentenciar (7-0). Pajor, que va obrir el marcador al minut 9, va firmar un hat-trick en els primers 45 minuts. El Barça va tancar la primera meitat amb els gols de Carla Julià (3-0), Sydney (4-0), Brugts (6-0) i Mendoza en pròpia porta (7-0).
A la represa, Nauntes va retallar distàncies (7-1) al minut 49, però tres minuts després les catalanes van tornar a la càrrega amb un gol de penal d’Alèxia Putellas que va tornar a obrir la veda (8-1). Pajor va anotar el quart gol al 58 (9-1). Ainoa Gómez va fer el desè deu minuts després i Sydney, al 71, i Pina, al 81, van tancar la contundent golejada blaugrana (12-1).
D’altra banda, la portera de Guissona i exjugadora de l’AEM Laura Martí va debutar a Primera divisió amb l’Eibar en la victòria de les seues per 0-1 contra l’Alhama, catorzè classificat de la competició.