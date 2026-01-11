L'AEM treu un punt contra el líder en un partit marcat per la pilota aturada (2-2)
Quatre gols de córner han deixat el 2-2 al marcador, el Barça s'ha avançat dues vegades, però Vero i Cintia han empatat per les lleidatanes
Durant els primers 45 minuts, tot i que el Barça B ha controlat el joc, amb diverses ocasions de gol, l'AEM també ha generat perill en atac, però no ha estat eficaç dins l'àrea contrària. Destaca la intervenció de la portera Lucía Alba, que ha impedit diverses ocasions perilloses del Barça B, així com les oportunitats de Loba i María Lara per l'equip local.
A l'inici del partit, al minut 3, una acció perillosa del Barça B ha exigit una gran aturada de Lucía Alba dins l'àrea petita. A continuació, al minut 7, Loba ha xutat des de la banda dreta, però la portera Rocío ha blocat la pilota. El primer gol ha arribat al minut 12 en un córner, amb una rematada solitària de Daniela al segon pal que ha avançat el Barça B (0-1). L’AEM ha continuat generant ocasions, com un xut potent de María Lara al minut 13, que Rocío ha desviat a córner. Al minut 25, una altra rematada del Barça B ha topat amb una altra intervenció destacada de Lucía Alba. El final de la primera part ha estat marcat per poques oportunitats clares, amb jugades a pilota aturada interrompudes per les porteres.
Segona part
El Barça B ha fet els primers canvis just començar la segona meitat: al minut 45 han entrat Martret i Emma Gàlvez, mentre que han sortit Fenger i Ainoa Gómez. L'equip lleidatà ha aconseguit l'empat ràpidament, al minut 47, amb un gol de cap de Vero Herrera a la sortida d’un córner (1-1). En aquest minut també ha arribat la targeta groga a Noe, jugadora de l’AEM, per una falta clara.
L'AEM ha continuat pressionant, i al minut 53 han tingut una doble ocasió, primer amb un xut d’Evelyn refusat i després amb un xut massa alt de María Lara que ha desaprofitat una oportunitat clara. Al minut 55, ha arribat una targeta groga per una falta dura d’Amaya. El Barça B ha mogut les peces al minut 58 entrant Noa per Iara.
En el minut 60, Cintia, davantera de l’AEM, ha intentat una contra amb xut massa alt, però al minut 66, Vero ha tingut una rematada molt clara dins l'àrea que Rocío ha evitat espectacularment sota la línia de gol. Al minut 68, Evelyn ha rematat després d’una jugada per la banda dreta, amb el xut centrat. Tot i això, el Barça B s'ha avançat de nou al marcador al minut 78 amb un gol de Lúa Arufe de nou en una acció a pilota parada (1-2).
Amb el partit obert, al minut 80, la jugadora Honoka ha rebut targeta groga per tallar una contra rival. Finalment, al minut 84, Cintia ha anotat el gol de l’empat per l’AEM en una sortida de córner (2-2). L’AEM ha realitzat dos canvis al minut 86 entrant Charle i Anafer pels sortints Amaya i Cintia.