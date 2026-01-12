FUTBOL
El Mollerussa segueix cuer malgrat rescatar un punt en l’afegit contra l’Europa B
El rival va aprofitar l’expulsió d’Alpha per capgirar el partit
Una altra oportunitat perduda. El Mollerussa va deixar escapar dos punts en un duel directe davant de l’Europa B (2-2), en un partit que va en sintonia amb la temporada. Es va passar de la il·lusió matinera al cop de realitat i, després d’això, a un orgull final per evitar un naufragi important. L’empat deixa el Mollerussa tancant la primera volta com a cuer, amb 13 punts i a dos de la salvació que marca el mateix Europa B, però també amb la sensació que encara respira i que queda molta competició. El matx no hauria pogut arrancar millor per als del Pla. Amb prou feines s’havia acomodat el públic quan Canillo va forçar un penal tan clar com matiner després d’un servei de banda en llarg. Guillem Porta, sense dubtar, el va transformar per firmar l’1-0 en el primer minut de joc. Durant un bon tram del primer acte, el Mollerussa va tenir el matx on volia i hauria pogut ampliar distàncies. Va faltar l’encert en dos passades de Scuri, que si haguessin trobat Folch haurien servit per ampliar l’avantatge. El plantejament del Mollerussa va ser donar la iniciativa a l’Europa B, que va estar dirigida des de la banqueta pel seu segon després de la sorprenent marxa del seu entrenador, Joan Piñol, i sortir en transicions verticals. Una cosa que gairebé va sortir a les mil meravelles. Però els visitants van començar a créixer amb pilota i van avisar abans del descans. Al 43, una bona combinació va deixar habilitat Sergi Hernández, capità visitant, que va rematar alt.
La segona part va arrancar com la primera, amb gol, però aquesta vegada a la porteria local, en un xut ajustat d’Anglès per empatar (1-1). Va ser una gerra d’aigua freda per a un Mollerussa al qual va costar reaccionar. El moment clau va arribar al minut 60. Alpha, ja amonestat, va caure a l’àrea en una passada de Franki. L’àrbitre va interpretar que es va tirar a la piscina i li va mostrar la segona groga. Expulsió molt protestada, però que va deixar el Mollerussa amb deu i el públic encès. Lamin, suplent després del seu fluix partit davant de la Grama, va sortir per posar-se en punta.
Amb la superioritat numèrica, l’Europa B va trobar premi. Al 76, una triangulació precisa va acabar amb una centrada rasa des de línia de fons que Marc Fuster va convertir en l’1-2. Però el Mollerussa no es va rendir. Amb joc directe i cor, l’equip de Cazorla va trobar or entre el fang. Ja en l’afegit, Scuri va tornar a desbordar per la dreta i la centrada va acabar a la xarxa després de tocar Lamin i el defensa Javi López (2-2). Encara n’hi va haver més. A la següent acció, Lamin va tenir el 3-2 a passada de Porta, però la definició davant d’Álvaro se’n va anar per sobre de la porteria, deixant escapar un triomf que hauria estat d’or.
Manel Cazorla: “La sensació és d’haver perdut dos punts”
El tècnic local, Manel Cazorla, va reconèixer anar-se’n “amb la sensació que hem perdut dos punts. Hauríem pogut matar-ho en els primers 15 o 20 minuts, però no hem escollit bé”. Sobre l’expulsió d’Alpha, va dir que “no entraré a valorar l’acció de l’àrbitre, perquè és una persona i tots ens equivoquem. Ell ho sap, però ens ha condicionat”. Tot i així, va elogiar que “ens ho hem deixat tot. Un equip que està mort no capgira el marcador ni té l’opció de fer el 3-2 en l’última jugada. Que ningú no ens doni per morts, perquè tindrà sorpreses”.