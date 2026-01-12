FUTBOL
Un punt que queda curt: L’AEM empata contra el Barça B, líder de la categoria, en un partit en el qual va tenir incomptables ocasions
El duel va estar marcat pel joc aeri, ja que els quatre gols van arribar a través de la pilota aturada
Després d’un mes sense futbol d’elit i moltes renovacions per l’aturada nadalenca, el Recasens va tornar a allotjar ahir al migdia un partit ple d’emoció i bogeria. L’AEM va empatar (2-2) davant el Barça B, que arribava líder, en un duel català amb alternança i de molta altura, ja que els quatre gols van arribar a través del joc aeri. Com si d’un castell de focs es tractés, la gent estava més pendent del cel que de l’acabada d’estrenar gespa del camp del Secà de Sant Pere, ja que tots dos equips es van fer forts en les accions a pilota aturada, que tant esmenten els entrenadors moderns, i van castigar el rival amb l’estratègia. Tot i així, la pilota no només va viatjar pel cel, també va rodar per la gespa i allà les lleidatanes van ser molt superiors al filial blaugrana. No pel que fa a possessió, que la major part del temps va ser del Barça, però sí en les ocasions de perill, que una rere l’altra van anar succeint-se al llarg de tot el partit i van deixar l’AEM amb la sensació d’haver pogut emportar-se una mica més que un meritori empat. Les de Rubén López, que segueixen invictes en la seua segona etapa al Recasens amb dos victòries i un empat, no van poder sortir del descens, però gràcies als gols de Vero Herrera i Cintia Hormigo i la derrota del Reial Betis a Vila-real per un ajustat 2-1, van poder escalar una posició en la classificació i pujar un esglaó més en el seu camí cap a la salvació.
Tanmateix, les del Segrià no van entrar del tot bé al xoc i el Barça B les va castigar. Al minut 4, després d’una magnífica jugada individual de Rosalía, Lucía Alba va rebutjar el xut de Segura a boca de canó i va evitar el primer gol del partit. Se salvava un AEM que en els primers minuts es va dedicar a perseguir la pilota, mentre les d’Óscar Belis portaven l’ADN Barça a la seua màxima esplendor. El domini blaugrana va ser efectiu i al minut 11 Daniela va anotar el 0-1 amb un gol que, al contrari del que molts poden pensar, va arribar des del córner. Malgrat el gol, les lleidatanes van reaccionar i es van encomanar a una María Lara que va liderar l’atac local. Al 13, la de Badajoz va aprofitar una mala passada del Barça per provar Romano des de la frontal, reaccionant bé la portera visitant. Més tard, al 28, ho va intentar de nou i, amb Romano vençuda i Cintia sola esperant la passada, la mitjapunta va buscar una jugada individual que va acabar desbaratada per la portera blaugrana. Avisava l’AEM, que se’n va anar al descans perdent, però amb la sensació que aquest era el camí a seguir.
A la represa, i després de l’homenatge que se li va fer a l’exjugadora d’AEM i Barça Alba Caño per la seua imminent partida cap al Boston Legacy de l’NWSL nord-americana, les del Segrià van sortir en bloc. Al 47, Evelyn va centrar un córner que Vero va rematar al fons de la porteria per col·locar l’1-1. Una connexió clàssica per igualar el partit i donar ales a un equip que, malgrat cedir la possessió al rival, va castigar els errors i va tenir les millors ocasions. Tot i així, de nou, la falta d’efectivitat va mantenir amb vida un Barça que desembassava aigua jugada rere jugada.
La més clara de la segona meitat va arribar al minut 65 i ho va fer a través de la mateixa connexió de sempre. Com si fos un calc del gol, Evelyn va centrar des del córner i Vero va rematar, però Romano, amb una estirada descomunal, va salvar les seues. Tant perdonar va acabar sortint-li car al conjunt lleidatà, que al minut 77 es va veure sorprès per un altre gol des del córner (1-2). Aquesta vegada de Lúa Arufe, que va aprofitar la prolongació de Segura per encarrilar el partit. No obstant, l’AEM no va abaixar els braços. L’equip de Rubén López va demostrar caràcter i amb més cor que cap es va bolcar, trobant, una altra vegada en un córner, el premi de l’empat (2-2). Amaya va penjar la pilota i Cintia va empatar el duel al minut 80. Els últims 10 minuts van ser un recital de resistència lleidatana. L’equip va aguantar les envestides del Barça i va materialitzar un gran punt que, paradoxalment, pot arribar a tenir gust de poc per les incomptables ocasions que van tenir en un derbi que confirma la millora d’un equip que vol continuar sumant (2-2).