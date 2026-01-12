Gabri: “S’ha notat el cansament”
Gabri. L’entrenador va declarar que “la primera part ha estat de 2-0 i la segona d’empat” i va veure l’equip fatigat en el tram final
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va valorar l’empat destacant que “hem fet una molt bona primera meitat, generant dos o tres ocasions clares malgrat la dificultat del terreny de joc. Crec que la primera meitat és de 2-0 i la segona d’empat”. “Ells han ajustat coses en el descans i el cansament s’ha notat molt en els últims minuts, sobretot en jugadors que havien treballat moltíssim”, va assenyalar el tècnic, que va subratllar que el punt “és el resultat que hi ha i hem sumat”. A més, també va valorar positivament el rendiment de les noves incorporacions als carrils. Sobre Cobo, va destacar la seua progressió física i més participació ofensiva, mentre que de Vargas va remarcar la consistència defensiva malgrat portar pocs entrenaments amb el grup. “Són jugadors difícils de superar en l’un contra un i avui ens han donat el que buscàvem amb els seus fitxatges”, va afirmar.
Un dels noms propis del partit va ser el porter Pau Torres, decisiu a l’aturar un penal abans del descans. “És un veterà de la categoria que continua donant punts. Per a nosaltres és molt important dins i fora del camp”, va elogiar Gabri.
L’entrenador va explicar les dificultats per poder fer accions combinades al centre del camp per les males condicions de la gespa i va tornar a destacar Bilal com a jugador diferencial. “Té capacitat per desbordar, generar perill i a més és molt sacrificat a nivell col·lectiu”, va concloure.