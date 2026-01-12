FUTBOL
Supercampions!
Raphinha, amb dos gols, guia la victòria del Barça i dona als de Flick el primer títol del curs davant d’un Madrid que no en va tenir prou amb la inspiració de Vinícius. És la setzena Supercopa dels blaugranes, que van acabar amb 10 per expulsió de De Jong
El Barça es va proclamar ahir campió de la Supercopa d’Espanya a l’imposar-se per 3-2 al Reial Madrid en un clàssic vibrant, marcat per un desenllaç caòtic i per la figura decisiva de Raphinha, autor d’un doblet. El conjunt blanc va respondre amb una actuació competitiva, però també mourinhitzat, i un Vinícius inspirat, que va tornar a marcar més de tres mesos després.
L’equip dirigit per Hansi Flick va restituir a l’Aràbia la jerarquia mostrada la passada temporada en els clàssics, després que el Reial Madrid s’emportés el duel de Lliga d’aquest curs. Els blaugranes van derrotar un rival seriós, capaç d’igualar el marcador fins en dos ocasions durant un prolongat temps afegit a la primera meitat. No va ser suficient per als blancs, incapaços de contenir un Raphinha desfermat, que tanca la Supercopa amb quatre gols en dos partits i una versió propera a l’excel·lència. El títol reforça la confiança del Barça i colpeja l’orgull madridista, que marxa sense trofeu però deixant una imatge competitiva davant d’un rival que va confirmar la seua condició de favorit. A més, els últims quatre anys el guanyador de la Supercopa ha estat després el campió de Lliga.
Amb gairebé 30 graus de temperatura i una humitat superior al 70%, el matx va arrancar com un intens duel tàctic. El Barcelona va monopolitzar la pilota en els primers compassos davant d’un Reial Madrid ben replegat, amb una defensa de cinc homes. El domini blaugrana no es va traduir en ocasions clares i la primera oportunitat va ser madridista. Vinícius va guanyar metres amb potència per l’esquerra i va obligar Joan Garcia a intervenir. El pla de Xabi Alonso trobava rèdit atacant l’esquena de la defensa i Gonzalo García va vorejar el gol amb una rematada sense força.
La final semblava destinada a decidir-se per un error, i va arribar en una mala entrega de Rodrygo que Raphinha va aprofitar per firmar l’1-0. El gol va activar el Barça, però el tram final del primer acte va derivar en un intercanvi frenètic. Vinícius va empatar amb una acció individual excel·lent, superant Koundé i Cubarsí abans de batre el porter. Sense pausa, Lewandowski va respondre en una assistència magistral de Pedri. Quan el descans semblava proper, un córner va permetre a Gonzalo igualar de nou després d’un rebuig, tancant una primera meitat desbordada.
La segona part va mantenir el ritme elèctric. Vinícius va tornar a exigir Joan Garcia, mentre el joc s’espessia entre faltes, amonestacions i una tangana que va tallar la fluïdesa. Courtois va sostenir el Madrid amb una intervenció prodigiosa de porter d’handbol davant de Lamine Yamal, però un tret de Raphinha des de la frontal, desviat i enverinat, va decidir el xoc. Amb Mbappé ja sobre la gespa i sense l’expulsat De Jong, el Reial Madrid va buscar l’èpica fins al final. Rashford va tenir l’oportunitat de sentenciar i Carreras i Asencio van tenir l’empat en l’afegit, però el títol va acabar en mans del FC Barcelona, que revalida la Supercopa amb autoritat.