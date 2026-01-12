FUTBOL
El Tàrrega deixa escapar dos punts a casa
Els blaugranes van ser superiors al rival tant en joc com en ocasions
Injust repartiment de punts al Municipal Joan Capdevila entre el Tàrrega i el Joventut 25 de Setembre de Rubí (1-1). Els locals, malgrat no jugar un bon partit, es van mostrar superiors al conjunt barceloní en qualitat de joc i també en la quantitat d’ocasions de gol, molt favorable als targarins. Els d’Edgar Molina van tenir dos bones oportunitats per obrir el marcador en dos aproximacions d’Oliver, que el porter visitant va aconseguir aturar.
En el minut 25 de l’enfrontament va arribar l’1-0 marcat per Dani Vargas, que va posar davant els seus. El Joventut va aprofitar una acció a pilota parada per anotar el gol d’Alieu en el minut 42, que va significar l’empat amb què es va arribar al descans (1-1).
Després del pas pels vestidors i ja a la segona part, el matx es va mantenir sota el control del Tàrrega, però els locals es van mostrar incapaços de concretar la seua superioritat amb un gol que els donés els tres punts. En el minut 80 va ser expulsat Molina amb targeta roja directa i el Tàrrega va afrontar la recta final en inferioritat. Malgrat els intents per marcar, el gol no va arribar i els blaugranes van haver de conformar-se amb l’empat (1-1).
Després del matx, l’entrenador local, Edgar Molina, es va mostrar content amb el joc del seu equip i va declarar: “Estic content amb l’empat, perquè aquest tipus de partits de vegades es compliquen i pots perdre i no ha estat així, sumem un punt i ens allunyem una mica mes del descens”.
Per finalitzar, l’entrenador va afegir que “hem de millorar en la defensa de les accions a pilota aturada, però hem sumat un bon punt”.
El Balaguer va caure derrotat a Ripollet (1-0), en un partit marcat per la igualtat i l’equilibri de forces entre els dos conjunts en el qual els de Josete no van tenir encert en l’acabament de les jugades. Després d’un primer temps equilibrat i sense gols, ja a la segona part, Merroun va marcar l’únic gol del matx en el minut 61 i va donar la victòria i els tres punts al seu equip.