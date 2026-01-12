FUTBOL
L’Atlètic Lleida empata a casa contra l’Espanyol B i continua a la recerca d’una victòria revitalitzadora que l’atansi a la salvació
En un primer temps mogut, el filial va empatar poc després de l’1-0 de Moró i Pau Torres va parar un penal en l’afegit
L’Atlètic Lleida va tornar a desaprofitar una altra oportunitat per atansar-se a la permanència al concedir un empat davant de l’Espanyol B (1-1). I com en molts partits aquesta temporada, el sabor que deixa torna a ser agredolç, ja que, d’una banda, els de Gabri haurien pogut encarrilar el triomf en els primers 30 minuts si haguessin tingut una mica més d’encert, però de l’altra Pau Torres va evitar l’1-2 abans del descans aturant un penal. A més, en l’aspecte classificatori el punt obtingut queda curt, ja que, encadenant ja set partits sense guanyar, els lleidatans es troben a sis punts tant de la posició de play-out com de la salvació directa, quan abans del partit aquesta estava a set.
El duel va començar amb un ensurt per a l’Atlètic Lleida al minut 2. Una pilota aèria a l’esquena de la defensa va deixar sol Thymos davant de Pau Torres, però el punta australià va creuar una pilota que va fregar el pal. Al 23, Moró va avisar amb un xut des de la frontal de l’àrea que també es va perdre per poc. Cinc minuts després es va evidenciar que la defensa visitant no havia escarmentat de l’ocasió de Moró i aquesta vegada, tornant a trobar-se sol a la frontal, va calcar el xut anterior però marcant un gran gol després que la pilota impactés al pal (1-0).
Els de Gabri havien dominat la primera mitja hora i a causa del mal estat de la gespa al centre del camp, les arribades venien des de les bandes amb Carlos Cobo i Marc Vargas, que va debutar com a titular, connectat a dalt amb Moró Sidibé i Bilal, que van oferir la seua millor versió apropiant-se de la pilota en cada ofensiva. Però poc dura l’alegria a casa del pobre i, cinc minuts després del gol lleidatà, Lluc Castell va aprofitar un malentès dels defenses per colar-se entre ells, recollir la pilota i definir al costat del pal (1-1).
Ja amb l’afegit del primer temps complert, Carlos Cobo va cometre un penal discutit després d’una pilota morta a l’àrea, en la qual el fitxatge hivernal es va queixar que va ser ell qui va rebre la puntada de peu de l’atacant. Quan la sort semblava haver abandonat els de blau marí després de l’1-0, va aparèixer Pau Torres per aturar el penal endevinant la intenció a Thymos.
Si el primer temps va ser d’anades i tornades, els segons 45 minuts van ser al contrari. El joc va començar a concentrar-se al centre del camp amb molts duels dividits i pilotes aèries. Quan les ocasions de perill semblaven condemnades a l’ostracisme, al 84 Ferran Gómez va estar a punt de donar el triomf a l’Espanyol B, però no va rematar bé una centrada sol davant de la porteria.
En l’última jugada, Bilal es va trobar amb un contraatac prometedor però no va encertar a l’hora d’assistir Boris, que es quedava en una posició molt franca. Malgrat no sumar els tres punts, dissabte els de Gabri tenen l’oportunitat de donar un cop sobre la taula i aconseguir la primera victòria a domicili al camp del Castelló B, rival que també es troba a sis punts dels lleidatans.