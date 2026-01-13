Esteve supera una altra avaria i és encara líder en T52
Va acabar divuitè l’etapa en camions, malgrat trencar una ballesta. L’altre lleidatà, Josep Solé, és segon en H3 del Dakar Classic
El pilot lleidatà Jordi Esteve continua firmant una actuació sòlida al Dakar al completar una vuitena etapa marcada per les dificultats mecàniques, amb inici i final a Wadi ad-Dawasir i de 483 quilòmetres. En la jornada d’ahir, Esteve va finalitzar divuitè en l’etapa entre tots els camions, mantenint-se setzè a la classificació general. A més, continua liderant la seua categoria, T52. L’etapa no va estar exempta de problemes, ja que el camió va registrar la ruptura d’una ballesta, una avaria que va obligar l’equip a aturar-se durant un llarg període per poder reparar-la.
Per la seua banda, l’altre lleidatà en carrera, Josep Solé, al Dakar Classic, és segon a la seua categoria H3 i quart a la general després d’afrontar una etapa complicada de navegació a l’haver de sortir davant.
Pel que respecta a l’etapa en general, l’argentí Luciano Benavides (KTM) es va adjudicar la seua segona victòria consecutiva en motos, per posar-se líder amb només 10 segons d’avantatge sobre l’australià Daniel Sanders (KTM), amb l’espanyol Tosha Schareina (Honda) molt lluny del triomf final, mentre el sud-africà Saood Variawa (Toyota) va donar la sorpresa en cotxes i va vèncer en Ultimate abans de la marató.
Així mateix, Benavides va sacsejar el Dakar en aquesta vuitena etapa, empès per la bonificació per obrir pista per sumar el seu segon triomf d’etapa i, a més, enfilar-se fins dalt de tot de la classificació general, encara que només amb deu segons de renda sobre Sanders, que va entrar a meta a 4:50 del guanyador.
En la categoria Ultimate de cotxes, amb una especial també de 483 km, el sorprenent guanyador va ser Variawa després d’una remuntada espectacular al tram final, ja que era dinovè al primer punt de control. El pilot de Toyota va superar el seu compatriota Henk Lategan, també de la marca nipona i que es queda sense triomf de l’etapa per segon dia consecutiu per només 3 segons.
Per la seua part, Nasser al-Attiyah (Dacia) segueix líder amb 4’ sobre el segon. Darrere, a tretze segons, va arribar Carlos Sainz, que continua cinquè a la general a deu minuts d’Al-Attiyah, mentre que Roma és quart.