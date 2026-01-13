BÀSQUET
L’Amara obrirà davant del Girona la segona fase
La Lliga U22 ja ha definit el calendari per a la segona fase de la competició. L’Amara Lleida seguirà al Grup B i els de Borja Comenge afronten una nova lliga amb enfrontaments a anada i tornada en què el comptador torna a posar-se a zero. La competició arranca aquest divendres, quan l’equip lleidatà rebrà el Bàsquet Girona.
En la jornada 2 l’Amara descansarà i després visitarà el València i rebrà el Bilbao i el Múrcia. A finals del proper mes de febrer visitarà el Granada i l’Unicaja per concloure la primera volta. Aquesta fase s’acabarà a l’abril.
De moment, la Lliga U22 tan sols ha confirmat l’horari dels tres primers enfrontaments. L’Amara rebrà el Girona divendres a les 20.30 i visitarà el València el dissabte 31 a les 12.00, ja que descansarà en la segona jornada.