FUTBOL
El lleidatà Omar Janneh, en l’òrbita del Manchester United
Canvia l’Atlètic pel Lausanne, de la mateixa propietat que el club anglès
El davanter lleidatà de 19 anys Omar Janneh, un dels futbolistes espanyols de la seua generació amb més projecció, tindrà la primera experiència com a futbolista professional en el Lausanne suís, club que l’ha incorporat aquest mercat d’hivern procedent del filial de l’Atlètic de Madrid.
Un moviment que pot semblar un pas enrere en la seua carrera, deixant un dels millors planters d’Espanya per anar-se’n a una lliga menor com la suïssa, però que li obre algunes portes, perquè la propietat del Lausanne recau en el grup INEOS, en el qual també hi ha el Niça francès i el Manchester United. La majoria de clubs anglesos en l’actualitat estan vinculats a diferents clubs (el cas més famós és el City Group, amb el Manchester City i el Girona, entre d’altres) i aprofiten els esmentats vincles per captar jugadors i fins i tot facilitar que jugadors joves puguin obtenir permisos de treball al Regne Unit.
De fet, en el Lausanne, que es va referir a ell com “un dels fitxatges més prometedors de la història recent del club”, tindrà l’oportunitat de disputar la Conference League, en la qual el conjunt suís va finalitzar novè la fase Lliga, cosa que l’obligarà a disputar la ronda de repesca que se sortejarà aquest divendres. Així, el lleidatà tindrà la seua primera oportunitat de disputar competició europea, a més de la competició domèstica a Suïssa, en la qual podria debutar demà, en el derbi davant del Servette de Ginebra, amb ambdós equips situats a la zona baixa de la taula.
El lleidatà, que va començar la seua trajectòria a l’Atlètic Segre abans d’anar-se’n a l’Espanyol, el Granada i finalment a l’Atlètic el 2022, ha estat un habitual titular en el filial matalasser aquesta última temporada i mitja a Primera RFEF, en les quals ha anotat 11 gols en 44 partits. A més, també es va proclamar campió d’Europa aquest estiu amb la selecció espanyola sub-19.
El club suís paga 2 milions per ell i firma fins al 2030
� La forta aposta del grup INEOS pel futbolista lleidatà es demostra perquè el Lausanne va abonar uns dos milions d’euros a l’Atlètic de Madrid pel seu traspàs, que el vincula al club suís fins al juny del 2030. Encara que es desvincula del club madrileny, al qual va arribar el 2022, aquest mantindrà cert control sobre el seu futur, perquè es guarda un percentatge d’una futura venda i, segons han assenyalat diversos mitjans, també té un dret de tempteig si el club suís decideix vendre’l. A més, Janneh és l’única de les 13 incorporacions del Lausanne –incloent-hi el mercat d’estiu– per la qual el club suís ha pagat.