Un somni intercontinental
Alba Caño s’uneix al Boston Legacy amb l’ambició de continuar creixent en un projecte ambiciós. La de Puiggròs, amb passat al Garrigues i l’AEM, tanca una etapa de 7 anys al Barça
Present al camp de futbol del Recasens, on va començar la seua trajectòria en el futbol femení fa 11 anys, la centrecampista de Puiggròs Alba Caño va contemplar el duel entre l’AEM i el Barça B (2-2), els seus dos exequips, abans de fer cap als Estats Units per començar a treballar amb el Boston Legacy de la National Women’s Soccer League. “Ha estat un partit molt especial. Totes les vegades que he jugat davant de l’AEM han estat especials d’alguna manera, ja que era una manera de ser a prop de la meua família i tornar a un lloc en què sempre he estat molt feliç”, va apuntar la lleidatana.
Caño, que va firmar amb el Boston fins al 2027 al juliol i ha jugat cedida al Barça mitja temporada, travessarà l’oceà per convertir-se en una de les figures del jove projecte americà i ho farà amb l’objectiu d’adaptar-se a una vida nova. “La meua missió és adaptar-me a ser tan lluny de casa i un futbol nou. També vull ser feliç perquè si allà estic bé, tard o d’hora arribarà el meu millor rendiment”, va afegir. La centrecampista de les Garrigues s’unirà a un projecte nou i ambiciós. L’equip, hereu de l’antic BOS Nation FC, va ser reanomenat aquest 2025 i s’estrenarà a la màxima divisió del país aquest any amb l’objectiu d’“establir-se a la Lliga i mantenir la categoria”. Això va ser, segons Caño, una de les grans raons per les quals va decidir firmar per un club que es troba a gairebé 6.000 quilòmetres del seu Puiggròs natal. “Després de parlar amb la meua família, em vaig adonar que era una bona oportunitat de futur. El director esportiu, Domènec Guasch, em va presentar molt bé el projecte i em va cridar molt l’atenció que es formés des de zero i que fos als Estats Units, ja que suposa un canvi cultural molt gran que m’anirà bé tant a nivell esportiu com personal”, va explicar la futbolista de 22 anys. Amb aquesta decisió, Caño deixa enrere gairebé tota una vida dedicada al Barça. Una etapa que va començar el 2018 i que la va portar de convertir-se en una de les primeres jugadores a viure a la Masia, a guanyar 2 Lligues i 1 Copa amb el millor equip del món.
Encara que, malgrat tots els títols i èxits aconseguits al llarg de set anys i mig, la lleidatana sempre es quedarà amb haver viscut “els millors anys” de la seua vida fins a la data. També va recordar la seua etapa al Garrigues i l’AEM, la base de tot el que li ha arribat després. “Al Garrigues vaig ser molt feliç perquè jugava amb els meus amics. Quan vaig arribar a l’AEM va ser la primera vegada que era en un equip tot de noies i vam fer història al guanyar una Lliga masculina. Recordo molt el nostre entrenador, Dani Rodrigo, i tota aquella temporada, que va ser de pel·lícula”, va remarcar.
Ara, en l’horitzó té un nou repte. Canviar de vida i de futbol. Un gir de 180 graus que afronta amb la tranquil·litat d’haver complert un somni. “Si pogués parlar amb l’Alba que va començar a jugar amb 4 anys li diria que ha complert el seu somni de jugar al Barça”, va destacar. També amb l’ambició de continuar creixent i amb la seguretat que “a aquella Alba encara li queden molts anys de futbol i moltes coses per aprendre”.