FUTBOL
Xabi Alonso, cessat després de perdre la Supercopa
El Reial Madrid anuncia com a substitut Arbeloa, fins ara tècnic del filial
El Reial Madrid va anunciar ahir la destitució de Xabi Alonso, tot just l’endemà de la derrota a la final de la Supercopa d’Espanya davant del FC Barcelona. L’entitat blanca va comunicar que la decisió es va produir “de mutu acord” i va voler subratllar la figura del tècnic de Tolosa en un missatge de comiat: “Xabi Alonso sempre tindrà l’afecte i l’admiració de tot el madridisme perquè és una llegenda del Reial Madrid i ha representat en tot moment els valors del nostre club. El Reial Madrid sempre serà la seua casa.”
Minuts després de l’anunci, el Reial Madrid va confirmar que Álvaro Arbeloa serà el nou entrenador del primer equip des d’avui dimarts. El tècnic s’asseurà ja a la banqueta demà davant de l’Albacete, en partit de vuitens de la Copa del Rei.
Hores abans de fer-se oficial la seua sortida, Alonso havia comparegut davant dels mitjans després de la final, defensant un discurs serè malgrat el cop sofert: “No estem contents amb el resultat, però podem treure’n coses positives. Queda molta temporada, cal donar-li la volta com més aviat millor i pensar en totes les competicions que tenim.” Les seues paraules, tanmateix, no van evitar un desenllaç que el club va acabar executant amb rapidesa. Xabi Alonso deixa l’equip en la segona posició de LaLiga, a quatre punts del Barcelona. A la Copa del Rei, el conjunt blanc continua amb vida i a la Champions ocupa la setena plaça de la fase lliga, amb 12 punts i dos jornades encara per disputar-se.
Arbeloa, fins ara entrenador del Reial Madrid Castella, assumeix el càrrec després d’una trajectòria íntegra als equips del planter madridista. Va iniciar la seua carrera com a tècnic la temporada 2020/21 al capdavant de l’Infantil A, amb el qual es va proclamar campió de Lliga, va passar després pel Cadet A i va dirigir el Juvenil A entre 2022 i 2025, aconseguint un triplet històric la campanya 2022/23 i un nou títol de lliga la 2024/25. Com a jugador del Reial Madrid, va disputar 238 partits oficials entre el 2009 i el 2016 i va conquerir vuit títols, entre els quals dos Champions.
El Celta assalta el Pizjuán amb un gol de penal (0-1)
Un gol de penal de Marcos Alonso, en els minuts finals del partit al Ramón Sánchez-Pizjuán, va donar ahir el triomf al Celta davant del Sevilla (0-1) a Primera divisió. Per la seua part, a Segona, el Còrdova va firmar la tercera victòria consecutiva al superar l’Osca (1-2) amb remuntada inclosa.
Cancelo serà presentat avui com a blaugrana
El jugador portuguès João Cancelo va superar ahir les proves mèdiques obligatòries amb el FC Barcelona abans de firmar avui el seu nou contracte i ser presentat de nou, al ser la seua segona etapa a l’Spotify Camp Nou, com a jugador blaugrana.
Laporta critica l’actitud de Mbappé
Joan Laporta va parlar a RAC1 per abordar dos assumptes que van marcar la ressaca de la Supercopa: el gest del Reial Madrid al no fer passadís al Barça, amb Kylian Mbappé com a figura assenyalada, i la indefinició sobre la data de les pròximes eleccions a la presidència del club. El president blaugrana va admetre la seua sorpresa per l’actitud del davanter francès després de la final. “Això de Mbappé em sorprèn, sí. En la victòria o en la derrota cal ser generós”, va afirmar. I sobre les eleccions va dir que es planteja convocar-les al març.
Puado, de l’Espanyol, baixa tota la temporada
El capità i davanter de l’RCD Espanyol, Javi Puado, serà baixa per al que queda de temporada al patir diumenge en el partit de LaLiga EA Sports davant del Llevant una greu lesió al genoll dret, segons va confirmar ahir el club català. Puado serà operat dijous d’una ruptura del lligament creuat anterior del genoll dret.
Quatre equips de Primera, avui a la Copa
L’Atlètic visita avui el Deportivo en els vuitens de la Copa del Rei, en la qual l’Athletic afronta les seues ambicions de la present campanya davant de la Cultural Lleonesa, i Reial Societat i Osasuna viuran el primer duel d’aquesta ronda entre equips de Primera. Els tres partits començaran a les 21.00.