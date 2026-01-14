FUTBOL
L’Atlètic i el Bilbao pateixen a la Copa
El lateral lusità arriba al club blaugrana disposat a “desafiar-me a mi mateix”
Un golàs del francès Antoine Griezmann en el minut 61 va donar a l’Atlètic de Madrid la classificació per als quarts de final de la Copa del Rei a l’imposar-se, sense brillantor, al Deportivo, que va somiar amb la pròrroga amb un cop de cap de l’italià Samuele Mulattieri en el minut 79.
Per la seua part, l’Athletic va vèncer per 3-4 la Cultural Lleonesa. Tres vegades es va avançar la Cultural de Ziganda a la primera part, tres vegades va igualar l’Athletic, primer amb dos de Guruzeta i després amb un penal de Sancet. Ja a la pròrroga, el gol d’Unai Gómez després d’haver anul·lat el VAR el previ dels locals va donar el pas de ronda a l’Athletic.
Finalment, la Reial Societat va superar en els penals l’Osasuna després d’empatar 2-2 a Anoeta.
Avui es disputen els partits Albacete-Reial Madrid (en el debut a la banqueta blanca d’Arbeloa), Betis-Elx i Alabès-Rayo, tots a les 21.00 hores.
❘ barcelona ❘ El portuguès Joao Cancelo ja és de forma oficial nou jugador del FC Barcelona, després que el club blaugrana i l’Al-Hilal Saudi FC arribessin a un acord per a la cessió del futbolista fins al final de la present temporada, en la qual lluirà el dorsal 2. “Vinc per tenir el meu espai, a entrenar per jugar. Però Jules, Balde, Gerard Martín i Eric Garcia ho estan fent molt bé. Serà difícil, m’agraden els reptes i vull desafiar-me a mi mateix i intentar tenir un espai a l’equip”, va afirmar als mitjans en la seua presentació.
Ho va fer després de firmar el contracte de cessió, en una operació que es va demorar hores per un trànsfer que no arribava. Finalment, amb tot firmat i apte per entrenar ja avui i poder debutar quan ho consideri Hansi Flick. Cancelo va deixar clar que el seu retorn al Barça va ser una prioritat des que va sorgir la possibilitat de sortir del club saudita. “Vaig parlar amb l’Al-Hilal, em van dir que hi havia una possibilitat de sortir i tenia alguns clubs interessats, però des que Deco em va trucar els vaig dir que esperaria al Barça. Als altres clubs els vaig dir que la meua primera opció era el Barça i que esperaria per ells”, va relatar.
L’internacional portuguès va confessar que la seua sortida de l’Al-Hilal es va produir de manera inesperada. “El míster de l’Al-Hilal em va dir una cosa i després, en tres dies, una altra. Em va agafar de sorpresa, però quan vaig escoltar això del Barça em vaig posar les piles i vaig dir que esperaria fins que em fitxessin.” Cancelo es va mostrar il·lusionat amb el projecte i amb l’actual plantilla.
Arbeloa: “Si intentés ser Mourinho, fracassaria”
El nou entrenador del Reial Madrid, Álvaro Arbeloa, va assegurar ahir que si intentés ser José Mourinho “fracassaria estrepitosament” i va voler recalcar que serà fidel a la seua pròpia personalitat en aquesta nova etapa. En la seua primera compareixença, va qualificar el dia com a “especial”, encara que va subratllar la “gran responsabilitat” que assumeix, i va revelar que va saber que ocuparia la banqueta blanca “minuts abans que sortís el comunicat oficial”. “No he parlat encara amb Mourinho. Va ser un privilegi ser entrenat per ell i és una figura que em va marcar molt, però jo seré Álvaro Arbeloa”, va afirmar. Arbeloa va destacar la qualitat i l’autoexigència de la plantilla, recordant que guanyar amb aquest escut exigeix “esforç, sacrifici i constància”. “No hi ha ningú més interessat a guanyar títols que els mateixos jugadors”, va afegir. El de Salamanca va assegurar que l’equip competirà amb ambició a les tres competicions i va defensar que els futbolistes “s’expressin, gaudeixin i siguin feliços al camp”. També va elogiar Vinícius Junior, “un dels jugadors més desequilibrants del món”, i va celebrar la tornada d’Antonio Pintus, que va definir com “un preparador físic excepcional”. L’entrenador sortint, Xabi Alonso, es va acomiadar ahir del club en xarxes socials i es va mostrar agraït “amb els jugadors, el club i, sobretot, l’afició”.
Deco refreda la possible sortida de Ter Stegen
El director esportiu del Barça, Deco, va ser entrevistat a la Cadena SER i va repassar l’actualitat del mercat blaugrana més enllà del fitxatge de Cancelo. En l’entrevista va destacar que “de moment no hi ha res” sobre una possible sortida del porter Marc-André ter Stegen i tampoc va exposar novetats sobre les renovacions de Robert Lewandowski, que acaba contracte aquest juny, ni Hansi Flick, amb contracte fins al 2027.