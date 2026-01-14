TENIS
L’Enoli, virtualment fora de la competició europea
Va caure per un clar 0-3 en l’anada de vuitens davant del Nino Praga txec
L’Enoli Borges Vall té peu i mig fora de la present edició de la Europe Cup, al caure ahir per un clar i contundent 0-3 en l’anada dels vuitens de final davant del Nino Praga de la República Txeca. El conjunt visitant partia com a favorit en l’eliminatòria, ja que debutava ahir a la competició després de caure de la Champions –màxima categoria europea– i va confirmar els pronòstics imposant-se folgadament al Centre de Tecnificació, cedint tan sols dos jocs.
L’eliminatòria es resoldrà aquest diumenge a Praga i el Borges hauria de fer una de remuntada d’època per plantar-se en quarts de final, ja que hauria de guanyar també per 3-0, i resoldre pràcticament en blanc tots els partits.
Des d’un inici l’eliminatòria es va posar costa amunt per a l’equip de les Garrigues, que va sortir a competir amb el triplet català format per Marc Duran, Cesc Carrera i Joan Masip. Duran va obrir el matx enfrontant-se a Tomas Konecny. El txec va ser molt superior durant tot el partit i va guanyar tots els punts, per contundents 3-11, 4-11 i 3-11.
El segon enfrontament va ser sens dubte el més igualat dels tres, perquè Cesc Carrera va poder rescatar dos jocs per als lleidatans en el seu duel davant de David Reitspies (2-3). El palista local va arrancar per davant després d’un 11-7, però Reitspies va igualar en el segon joc (4-11). Carrera va cedir el tercer parcial per 7-11, però va forçar el desempat en el quart, resolt per un igualat 13-11. No obstant, en l’últim es va imposar Reitspies per 3-6, sumant el segon punt per als txecs.
Joan Masip va ser l’últim a competir per als lleidatans, però tampoc va tenir gaires opcions davant de Yevhen Pryshchepa, que va guanyar l’enfrontament per 0-3. El visitant es va emportar els dos primers jocs per 6-11 i va tancar la victòria per als txecs amb un 9-11 que encarrila l’eliminatòria de cara al xoc de tornada d’aquest cap de setmana.
L’Enoli Borges havia assolit els vuitens de final després de superar dos fases de grups prèvies, ambdós com a primer classificat i invicte.