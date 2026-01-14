ATLETISME
Més de 300 participants a la Fita 973 de Cervera
Més de 300 persones van participar diumenge en la setena edició de la cursa i caminada de muntanya Fita 973, que pretén donar a conèixer els senders pròxims a Cervera i retre homenatge als germans Marc i Àlex Márquez, ja que els recorreguts (es podia escollir entre tres rutes de 8, 11 i 17 quilòmetres) es van dissenyar per itineraris naturals que freqüenten els pilots per entrenar. Genís Cuadros, membre de l’organització BTT La Segarra, va explicar que part del recorregut era nou i que “una de les característiques de la Fita 973 és que mai passem el track als participants sinó que és sorpresa”. En aquesta ocasió no hi van participar els germans Márquez, encara que hi van mostrar el seu suport.