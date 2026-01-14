MOTOR
Nani Roma dona el gran cop i es col·loca líder amb Carlos Sainz segon
Els seus rivals, amb problemes de navegació
El pilot català Nani Roma (Ford) es va col·locar ahir nou líder del Ral·li Dakar, en la categoria Ultimate, al finalitzar sisè en la novena etapa, que va deixar el triomf del polonès Eryk Goczal (Toyota), mentre que Carlos Sainz (Ford), setè a la línia de meta, es va enfilar fins a la segona posició de la classificació general a menys d’un minut del liderat. Els pilots espanyols de Ford van ser els grans triomfadors de la novena etapa del Dakar, de 410 km cronometrats de Wadi ad-Dawasir fins al campament refugi en la primera part de l’etapa marató. L’estratègia de dilluns, per no obrir pista ahir, va funcionar a la perfecció i ambdós van donar el gran cop a la cursa.
Roma i Sainz van aprofitar els problemes en la navegació dels seus principals rivals a la general, Nasser al-Attiyah (Dacia), que ara és tercer a la general, i Mattias Ekström (Ford), cinquè, perjudicats per haver de sortir al davant.
Després dels 410 quilòmetres d’especial, Eryk Goczal va ser el més ràpid per emportar-se la victòria, davant de Michal Goczal (Toyota) i l’australià Toby Price (Toyota).
En motos, l’espanyol Tosha Schareina (Honda) es va endur el triomf de l’etapa –el tercer en aquesta edició– i va endossar més de 4 minuts a Daniel Sanders (KTM), segon en el dia, i gairebé 12 a Luciano Benavides (KTM), que perd el liderat de la general, cau al tercer lloc, en benefici de l’australià. El valencià es queda ara quart a 15 minuts del capdavant en la lluita pel Touareg, que continua estant molt difícil.
Pel que respecta als pilots lleidatans, Jordi Esteve va entrar al lloc 19 en camions i segueix primer en T52, mentre que Josep Solé a Classic segueix segon en H3.