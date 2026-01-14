HOQUEI
El Pons Lleida recupera el seu capità després de tres mesos
Sergi Duch va tornar davant del Noia després de trencar-se el tendó del popliti
Després de tres mesos, el Pons Lleida va poder recuperar per fi el seu capità, Sergi Duch. El lleidatà, que es va trencar el tendó del múscul popliti en la jornada 5 davant l’Alcoi (5-2), va tornar a l’Onze de Setembre en l’última victòria del seu equip davant el Noia Freixenet (5-3), en un partit en el qual va poder començar a recuperar sensacions i retrobar-se amb la seua gent. “Me’n vaig amb bones sensacions del partit. Sabíem que seria un enfrontament molt dur, però estic molt content de poder tornar a tenir minuts i de fer-ho, sobretot, a l’Onze de Setembre, la qual cosa sempre és especial”, va apuntar el capità.
Després de dos mesos i mig de recuperació, i mig més per agafar el ritme competitiu, Duch va comptar amb sis minuts a la pista davant el conjunt de Sant Sadurní d’Anoia, quan el marcador es va posar 4-1. Un gest que marcava el punt final a un llarg procés de recuperació. “Des que em vaig recuperar vaig tenir la incertesa de quin dia arribaria la tornada. Davant del Noia el marcador es va posar de cara i l’Edu va veure l’oportunitat per fer-me sortir i començar a treure’m els nervis i la carbonilla”, explicava el lleidatà, que la temporada passada també va estar un mes de baixa per una lesió al genoll dret. Malgrat que en aquesta ocasió ha estat més temps apartat de les pistes, va destacar que “l’aturada nadalenca va ser bona” per recuperar-se i desconnectar. A més, va posar en relleu el paper del vestidor, que l’ha “ajudat molt” a poder tornar.
D’altra banda, Duch també va valorar positivament la victòria davant del Noia Freixenet, que deixa el conjunt lleidatà vuitè, en posicions de play-off. “En la situació de la qual veníem era important tornar a sumar després de guanyar el Reus per enganxar-nos en la classificació. No volem ser el Lleida de la primera volta, volem ser ambiciosos”, remarcava el lleidatà. En aquesta línia, el capità també es va permetre somiar i va destacar la importància de l’WSE Cup, ja que ben aviat afronten els quarts de final davant el Sanjoanense. “És un títol que com a lleidatans estimem molt. Té alguna cosa diferent a la resta”, va concloure.