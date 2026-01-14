HOQUEI
El Vila-sana, elegit millor equip català de l’any passat
El Vila-sana ha estat elegit el guanyador dels Premis UFEC en la categoria d’equip que ha donat més èxits a l’esport català en el passat any 2025. Les del Pla d’Urgell s’han imposat a candidatures de primer nivell com el FC Barcelona o el CN Sant Andreu de waterpolo. Així mateix, els premis s’entregaran el dia 26 al CaixaForum de Barcelona.
D’altra banda, l’equip visitarà avui el Sant Cugat (a les 21.00 hores) en un partit corresponent a la dotzena jornada de l’OK Lliga Iberdrola. El Sant Cugat és un equip “jove i atrevit”, segons va manifestar el tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, que confia mantenir la bona línia després de golejar dissabte passat a la Champions el Cerdanyola per 1-7.
En un altre ordre de coses, la jugadora del Vila-sana, Gime Gómez, va ser operada dilluns i estarà de baixa uns dos mesos. La internacional argentina no es va acabar de recuperar de la intervenció que li van fer l’estiu passat al peu esquerre i continuava notant molèsties amb la placa que li van col·locar.