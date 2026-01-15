FUTBOL
L’Albacete elimina el Madrid en el debut d’Arbeloa
Ridícul dels blancs, que veuen escapar-se un segon títol en tres dies
El debut d’Álvaro Arbeloa a la banqueta del Reial Madrid va acabar en ridícul monumental. El tècnic es va estrenar amb una eliminació immediata a la Copa del Rei, en un partit que va confirmar el delicat moment del club blanc.
En tot just quatre dies, el Madrid ha vist esfumar-se dos dels títols pels quals competia: primer va caure en la final de la Supercopa d’Espanya davant del Barcelona i, poc després, va dir adeu al torneig coper al perdre davant un Albacete immers en la lluita per la permanència a Segona. L’equip blanc va oferir una imatge grisa davant de la intensitat del seu rival.
En els altres dos partits, el Betis i l’Alabès es van classificar gràcies a les seues respectives victòries davant de l’Elx per 2-1 i contra el Rayo Vallecano per 2-0.
Flick demana màxima intensitat avui amb el Racing
L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va avisar ahir de l’exigència de l’encreuament de vuitens de final de la Copa del Rei davant del Racing de Santander a El Sardinero (21.00/Movistar Plus+) i va subratllar que el seu equip haurà d’afrontar el partit “llest des de l’inici” en un escenari de màxima emoció, mentre que va evitar entrar en la destitució de Xabi Alonso del Reial Madrid, encara que va destacar la seua figura i futur com a tècnic. “Tota l’emoció, l’energia a l’estadi contra nosaltres serà normal, això és la Copa. Hem d’estar llestos des del principi”, va afirmar Flick al referir-se al context del partit coper i a la necessitat d’igualar des de l’inici la intensitat del Racing. Flick es va mostrar satisfet amb el moment del grup després de la conquesta de la Supercopa. “Es pot sentir que l’equip està més unit, ben connectat, i que l’ambient al vestidor és molt bo”, va apuntar.
El Racing veu opcions de guanyar el Barça
El tècnic del Racing de Santander, José Alberto López, creu que l’equip càntabre, si està al seu “millor nivell”, pot superar l’eliminatòria contra el Barça. “Estic dormint més profundament que mai, estic supertranquil, amb la il·lusió de jugar contra el Barça”, va manifestar l’entrenador càntabre.
El club blaugrana va guanyar 116,5 M€ a Europa
El Barcelona va rebre 116,5 milions d’euros en premis econòmics per la seua participació a la Lliga de Campions 2024-2025, davant del Reial Madrid, que en va obtenir 101,8, l’Atlètic de Madrid amb 84,9 i el Girona amb 29,9, segons l’informe financer de la UEFA de la temporada passada. El PSG encapçala la taula de guanys en premis amb 144,4 milions.
Bartomeu demana vetar informació al Madrid
L’expresident del FC Barcelona Josep Maria Bartomeu ha sol·licitat al jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, que investiga el cas Negreira, que denegui al Reial Madrid l’accés a totes les auditories i als informes econòmics sobre l’entitat blaugrana entre els anys 2010 i 2021. Així, el club madrileny havia sol·licitat l’accés a tota aquesta documentació a l’estar personat com a acusació particular.
Laporta declara al jutge per presumpta estafa
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, declararà demà en un jutjat de Barcelona com a investigat per una presumpta estafa de 91.500 euros ocorreguda el 2016. La titular del jutjat també ha citat a declarar com a investigats el vicepresident Rafael Yuste i dos exdirectius més: Xavier Sala i Martín i Joan Oliver.