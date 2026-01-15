HOQUEI
Victòria i poca cosa més
El Vila-sana guanya a Sant Cugat en un partit amb molt poques ocasions que es va decidir amb un gol de Salvanyà als 6 segons. Es manté a un punt de Gijón i Fraga, que també van guanyar
El Club Patí Vila-sana va sumar ahir una victòria pírrica per 0-1 a la pista del Sant Cugat, un dels rivals de l’Alpicat per la permanència i que ahir li va sortir bregador al quadre de Lluís Rodero, que en cap moment es va trobar còmode. La victòria, la novena de la temporada, li permet seguir a prop dels dos líders de l’OK Lliga femenina, el Telecable Gijón i el Fraga, que ahir també van guanyar, les asturianes al cuer Mieres (0-10) i les de Jordi Capdevila a la pista d’un altre dels aspirants, el Palau (0-2). El partit es va ficar molt aviat de cara per a les lleidatanes, que van perforar la porteria rival als sis segons d’haver-se posat en joc la bola. Va ser un robatori de pilota de Florenza quan el Sant Cugat intentava sortir de la seua zona defensiva i que va culminar Salvanyà amb gran habilitat. Amb el gol, el quadre del Pla d’Urgell es va confiar i les barcelonines van arribar amb cert perill fins a la porteria defensada ahir per Anna Salvat, que disfrutava de la seua primera titularitat de la temporada després dels problemes físics que arrossegava des que va tornar de l’Europeu. La de Rubí es va mantenir molt segura, desbaratant un parell de contraatacs. A l’altra porteria, Victòria Porta i Florenza també van posar en un compromís Batlle, però sense punteria per fer pujar el segon gol. El matx, sense gairebé interrupcions i amb poques ocasions, va arribar al descans amb el curt avantatge per a les lleidatanes, que després del pas pels vestidors no van donar mostres de reacció. El xoc va continuar sota el mateix guió, amb constants anades i vingudes, sense control i gairebé ocasions ressenyables. I en les que hi havia, les porteres estaven molt segures o les rematades sortien desviades. El duel va pujar de revolucions faltant vuit minuts amb la rigorosa exclusió de Victòria Porta, que va permetre al Sant Cugat jugar dos minuts en superioritat, cosa que no va aprofitar. En els últims compassos, el tècnic local va treure la seua portera per atacar amb cinc, però el marcador no es va moure.