MOTOR
Un lleidatà opta a presidir la Catalana d’automobilisme
Joan Anton Grustan, de Tàrrega, encapçala la candidatura de la renovació
El lleidatà Joan Anton Grustan, fins ara director esportiu de la Federació Catalana d’Automobilisme, és un dels dos candidats que opten a presidir l’estament federatiu els propers quatre anys. Natural de Tàrrega, de 63 anys, encarna l’opció renovadora contra la continuista que encapçala el president sortint, Pere Serrat, que va assumir el càrrec per decisió de l’assemblea fa dos anys després de la marxa de Joan Ollé per motius personals.
Grustan, empleat de l’FCA des del 2000, on s’ocupava de tot l’apartat esportiu, ha decidit fer el pas davant de la “deriva”, diu, que porta la institució, i que “no millorarà” en cas de sortir reelegit Serrat.
“Si s’hagués portat la federació com s’hauria hagut de portar a la meua manera de veure, em jubilaria el 2027 i desapareixeria, però veient la deriva en la qual va i les idees que volen portar a terme, destruint tot el treball fet tot aquest any per molta gent, vaig decidir fer el pas i jubilar-me ara que hi ha eleccions per presentar-me”, va indicar el lleidatà, que el passat 27 de desembre es va jubilar per poder optar a la presidència, ja que per formar part de la junta no es pot tenir cap relació laboral amb la federació.
Les eleccions estan fixades per al 27 de gener i hi arriba amb el suport pràcticament total dels clubs de Lleida i Tarragona, mentre que Girona aposta més per la continuïtat i “Barcelona està molt dividida”, assegura Grustan, que es va mostrar molt crític amb els gestors actuals de l’FCA. “Tot va malament. Les relacions institucions estan deteriorades, no hi ha transparència i és inacceptable que no tingui ni un sol patrocinador. Cal donar-li la volta a la Federació i fer-li un rentat de cara”, va asseverar.
Amb el lema Un equip amb futur per un motor amb història, Grustan celebra avui (18.00) al Paranimf de la Universitat de Cervera l’acte central de la seua campanya, que està basada, entre altres aspectes, en la transparència, la recuperació de la confiança, l’eficiència i el suport al col·lectiu de clubs pilots.
Grustan, que aquests últims anys ha format part de l’organització de l’Europeu d’autocròs de Mollerussa, del qual s’haurà de desvincular en cas de sortir elegit, lidera una candidatura integrada per 20 persones, de les quals gairebé la meitat, 9, són dones. “Si surto elegit, per primera vegada en la història de la federació els càrrecs de vicepresidenta, secretària i tresorera estaran ocupats per dones. Fins ara hi havia el número per complir amb el que exigeix la Generalitat, però totes eren vocals, sense càrrecs”, va explicar el targarí.