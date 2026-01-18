BÀSQUET
Doblet canari
L’Hiopos Lleida completa l’idil·li a les illes afortunades amb una segona victòria seguida que catapulta les seues opcions de permanència. Va dominar un partit poc brillant
L’Hiopos Lleida va allargar el seu idil·li a les illes afortunades sumant ahir la segona victòria seguida i la setena de la temporada (50-68) que catapulta les seues opcions de mantenir-se una temporada més a la millor Lliga d’Europa. Després d’assaltar Tenerife fa una setmana, ahir els de Gerard Encuentra van repetir gesta al Gran Canaria Arena, que va acomiadar amb mocadorada i xiulets un equip que gairebé s’acomiada de la Copa del Rei.
El partit no podia començar millor per als interessos lleidatans. Després d’un triple inicial de Batemon i diverses imprecisions per ambdós bàndols, l’Hiopos va posar la directa i es va situar amb un 0-7 als quatre minuts que va obligar Jaka Lakovic a parar el partit davant del run run de la grada. El guió no va variar amb les instruccions que va donar l’eslovè. El seu equip seguia a la deriva i molt desencertat. Els de bordeus van treure profit d’aquesta situació i amb dos tirs lliures de Walden, ahir titular, i una cistella d’Ejim després de robatori de pilota va elevar l’avantatge fins a un sorprenent 0-11 en l’equador del primer quart.
Els canaris, que ja llavors havien perdut cinc pilotes –el Lleida tampoc estava gaire millor en aquesta faceta, 3 pèrdues–, seguien negats en el tir, amb cistelles algunes de molt forçades i altres en què la pilota era escopida pel cèrcol. Pelos, a falta de 3:44 per al final del període, va trencar la sequera, però Jiménez va replicar amb un triple i una cistella sota el cèrcol de Golomán van elevar la renda fins a una màxima de 14 punts (2-16), reduïda a 12 per un exbordeus, Kurt Kuth.
El segon quart va arrancar igual, però amb el Gran Canària una mica millor en el tir. Va ser la reaparició de Carlos Alocén, inèdit aquesta temporada després de la greu lesió, la que va activar una mica el joc canari, trobant millors situacions que va permetre reduir la renda fins a l’aparició de Shurna, que amb cinc punts seguits en la seua tornada a les illes, inclòs un triple, va liderar un parcial de 0-7 que va tornar la renda a 13 punts (14-27, m.16). L’Hiopos hauria pogut incrementar encara més el compte si els col·legiats no haguessin invalidat un triple de Batemon per una falta prèvia d’Ejim, que poc després va haver d’anar-se’n a la banqueta al cometre la tercera falta, dos una mica infantils. Va ser un moment de desconcert que els illencs van aprofitar per recuperar part del desavantatge que arrossegaven i arribar al descans amb sis punts a sota, després d’un parcial final de 9-2.
L’inici de la segona meitat gairebé va ser un calc de la primera. El Granca va sortir de nou molt desencertat en el tir i l’Hiopos en va treure rendiment per recuperar la renda de 13 punts (23-36), i tot això havent perdut 15 pilotes, per 13 del seu rival, que seguia negat en el triple, amb un patètic 0 de 13. Els canaris van tornar a estar quatre minuts sense anotar i això va donar certa tranquil·litat a un Hiopos que, sense estar a un bon nivell i malgrat algun error no forçat, mantenia a ratlla el seu rival al final del tercer període, que va tancar dominant per dotze punts i un marcador baixíssim (32-44).
En l’últim assalt va ser quan el quadre de Gerard Encuentra va donar l’estocada definitiva. Un 0-4 de sortida, amb dos robatoris d’Agada, va obligar Lakovic a parar el partit quan només havia transcorregut minut i mig. La diferència ja era de 16, la màxima en aquell moment. Un triple de Pelos va ser contestat per un altre de Sanz que ampliava una mica més la renda (35-52), que no va parar de pujar. L’Hiopos es trobava còmode i amb la confiança pels núvols va desarborar el seu rival, incapaç d’oposar una mínima resistència tret d’aparicions puntuals del gal Pelos. Un tímid moment de relaxació el va parar de seguida Encuentra, que no volia la més mínima sorpresa. Batemon va agafar el comandament i amb cinc punts i uns altres dos de Shurna, que sorprenentment va ser aplaudit pel que va ser el seu públic després d’anotar, van sentenciar el duel quan encara faltaven tres minuts i la renda ja era de 23 punts (40-63).