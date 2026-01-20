SEGRE

El canterà Toni Vicente torna al Lleida CF

El club anuncia la tornada del de la Seu d'Urgell, que havia passat per la Penya Deportiva de Santa Eulària (Eivissa), l'Atlètic Lleida i el Mollerussa

La imatge amb la que el Lleida CF ha anunciat la tornada de Toni Vicente.

El Lleida CF ha anunciat aquest dimarts a la tarda que Toni Vicente, canterà del club, torna al primer equip després de fitxar-lo en aquest mercat hivernal.

Vicente, de 26 anys, arriba al club dos anys més tard de marxar cap a la Penya Deportiva de Santa Eulària, a Eivissa, on va passar mitja temporada, per després tornar a la ciutat, però en aquest cas, a l'Altlètic Lleida, i després d'una temporada anar cap al Mollerussa, club que va deixar fa tot just un parell de setmanes.

Abans de marxar cap a Eivissa, Toni Vicente (La Seu d'Urgell (30/05/1999) va passar 11 temporades al Lleida, des de la categoria infantil. Tenia 13 anys quan es va incorporar a les files de la base del Lleida CF i va anar escalant fins debutar al primer equip el novembre del 2020, en un Lleida - Llagostera que va acabar amb victòria lleidatana 1-0. La següent temporada (la 2021-22) va passar a ser el capità del primer equip. Toni Vicente és fill del desaparegut Emili Vicente, jugador i entrenador de la UE Lleida, que posa nom al trofeu de pretemporada "Emili Vicente".

