El canterà Toni Vicente torna al Lleida CF
El club anuncia la tornada del de la Seu d'Urgell, que havia passat per la Penya Deportiva de Santa Eulària (Eivissa), l'Atlètic Lleida i el Mollerussa
El Lleida CF ha anunciat aquest dimarts a la tarda que Toni Vicente, canterà del club, torna al primer equip després de fitxar-lo en aquest mercat hivernal.
Vicente, de 26 anys, arriba al club dos anys més tard de marxar cap a la Penya Deportiva de Santa Eulària, a Eivissa, on va passar mitja temporada, per després tornar a la ciutat, però en aquest cas, a l'Altlètic Lleida, i després d'una temporada anar cap al Mollerussa, club que va deixar fa tot just un parell de setmanes.
Abans de marxar cap a Eivissa, Toni Vicente (La Seu d'Urgell (30/05/1999) va passar 11 temporades al Lleida, des de la categoria infantil. Tenia 13 anys quan es va incorporar a les files de la base del Lleida CF i va anar escalant fins debutar al primer equip el novembre del 2020, en un Lleida - Llagostera que va acabar amb victòria lleidatana 1-0. La següent temporada (la 2021-22) va passar a ser el capità del primer equip. Toni Vicente és fill del desaparegut Emili Vicente, jugador i entrenador de la UE Lleida, que posa nom al trofeu de pretemporada "Emili Vicente".