Jordi López, nou entrenador de l'Atlètic Lleida
L'exfutbolista i tècnic amb experiència en el futbol català i espanyol assumeix el repte de treure l'equip de la zona de descens
L'Atlètic Lleida ha anunciat oficialment la incorporació de Jordi López Felpeto (Cardedeu, 28 de febrer de 1981) com a nou entrenador del primer equip. Aquesta decisió, que es fa efectiva a partir d'aquest dimarts, arriba per substituir Gabri García i s'emmarca en una reestructuració profunda de la plantilla i el cos tècnic. L'objectiu principal és dotar l'equip de nous recursos per afrontar la segona volta de la temporada 2025-26 i, així, lluitar per la permanència i sortir de la delicada zona de descens.
López, de 43 anys, aporta a la banqueta de l'Atlètic Lleida una àmplia i consolidada trajectòria en el futbol català i espanyol, tant en la faceta de jugador com posteriorment d'entrenador. La seva formació en entorns d'elit el va portar a les categories inferiors del FC Barcelona B i el Real Madrid Castilla.
Com a futbolista professional, va competir a la Primera Divisió amb equips de renom com el Sevilla FC, el RCD Mallorca i el Racing de Santander. A més, va gaudir d'una notable etapa internacional en diverses lligues europees, defensant els colors de clubs com el Queens Park Rangers, el Swansea City i el Vitesse Arnhem. Abans de penjar les botes, va ser una peça clau a la UE Llagostera i va finalitzar la seva carrera al CE Sabadell.
La seva transició a les banquetes va començar l'any 2018, quan es va incorporar al Cornellà com a segon entrenador. Durant tres temporades, va ser part fonamental en l'èxit del club, contribuint a la disputa de tres play-offs consecutius d'ascens a Segona Divisió. El juny del 2021, va fer el salt com a primer entrenador al Terrassa, on va romandre fins al 2023. Posteriorment, va dirigir el CF Badalona a la 3a RFEF, equip amb el qual va protagonitzar una temporada molt meritòria per rendiment i resultats, i amb el qual, curiosament, va eliminar l'Atlètic Lleida en els play-offs d'ascens.
Reforços clau per a la permanència
El canvi a la direcció tècnica no és l'única novetat a l'Atlètic Lleida. La direcció esportiva ha reforçat la plantilla del primer equip, incorporant, fins al moment, set fitxatges.
Agenda immediata del nou tècnic
Jordi López té previstes les primeres reunions amb el cos tècnic de l'Atlètic Lleida per començar a planificar la nova etapa. Demà dimecres dirigirà la seva primera sessió d'entrenament amb la plantilla. Posteriorment, a les 13.00 hores, tindrà lloc la seva presentació oficial a la sala de premsa de l'estadi Ramon Farrús, on exposarà les seves primeres impressions i objectius.