Les homenatja el seu pilot Mari Boya, després de l’ascens a la Fórmula 2
Mari Boya, que aquest any debutarà a la Fórmula 2, l’avantsala de l’F1, va rebre un homenatge a la seua localitat natal, Les. L’ajuntament del municipi aranès va voler reconèixer la seua prometedora trajectòria, que l’ha portat a acabar tercer la passada campanya en F3 i a convertir-se en el primer pilot de la història de l’acadèmia d’Aston Martin. Va organitzar una recepció al consistori i un acte posterior obert al públic.
El jove pilot va firmar al llibre d’honor de la localitat en la primera part protocol·lària i després va ser el protagonista d’una xarrada a la sala d’actes, que es va omplir amb unes 200 persones. Boya va repassar la seua trajectòria professional fins a arribar a la categoria de plata de l’automobilisme aquesta temporada i va rebre una placa commemorativa.