MOTOCICLISME
Marc Márquez busca “rendir al màxim” amb la nova Ducati
Lluirà colors especials en el centenari
El Ducati Lenovo va presentar ahir a Madonna di Campiglio la Desmosedici GP del 2026, un acte protagonitzat per Marc Márquez i Pecco Bagnaia, els seus dos pilots. El de Cervera, vigent campió del món, va ser un dels grans focus d’atenció en un esdeveniment que marca l’inici d’una temporada especial per a Ducati, que celebrarà el seu centenari amb un disseny denominat roig centenari i dos bandes blanques d’inspiració històrica.
“Una moto ràpida sempre és una moto bonica. L’objectiu és rendir al màxim per celebrar el centenari de Ducati com es mereix”, va assegurar Márquez, que afronta la seua segona campanya a l’equip oficial. El lleidatà va valorar de forma molt positiva el nou disseny i es va mostrar confiat després d’un hivern en què ha treballat intensament per deixar enrere la lesió que li va impedir acabar el passat campionat. “Estic cada vegada millor. He treballat molt dur per arribar en condicions i tot va per bon camí. El primer objectiu és començar bé la temporada”, va explicar.
Márquez va destacar que arriba al curs 2026 amb més tranquil·litat. “Aquest any em sento més relaxat. Tenim moltes ganes de començar i seguir en la línia en la qual vam acabar”, va afegir el nou vegades campió del món, que ja ha iniciat converses per negociar la renovació del contracte, que acaba a final de temporada.
El director general de Ducati Corse, Gigi Dall’Igna, va subratllar l’exigència d’una temporada marcada pel centenari i l’ADN guanyador de la marca. El CEO de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, va destacar el simbolisme del roig centenari com una unió entre passat i present de la firma.