BÀSQUET
Agada i Golomán destaquen el valor de les dos últimes victòries
Afirmen que “hem de guanyar” el Burgos dissabte al Barris
L’Hiopos Lleida travessa un bon moment de confiança després de dos victòries “molt importants” a domicili davant de Tenerife i Gran Canària, un impuls que ha reforçat el vestidor abans de tancar la primera volta aquest dissabte contra el San Pablo Burgos. Així ho van expressar Caleb Agada i György Golomán, que van coincidir a assenyalar la concentració i la defensa com a claus per mantenir la bona dinàmica.
El nigerià va destacar que “van ser victòries molt bones, ens van posar en una bona posició una altra vegada. Ara ja estem mirant el Burgos”, subratllant que el creixement de l’equip passa per “jugar junts, confiar en els entrenadors, i sobretot, tenir confiança”. En la mateixa línia, Golomán va remarcar que “són dos victòries molt valuoses i crec que ens han unit com a equip. Hem de construir a partir d’aquests triomfs”. El pivot va posar especial èmfasi en el treball defensiu: “A Gran Canària va ser clau, els vam deixar en 50 punts. La defensa ha de ser una de les nostres grans fortaleses”, va afegir el de l’Hiopos.
Tots dos jugadors van coincidir també en la importància de fer-se forts a casa, després que les últimes tres victòries hagin arribat fora, i van advertir del perill del rival, malgrat que és l’equip que marca el descens, a quatre victòries de l’Hiopos Lleida. “Fa un parell de partits nosaltres també estàvem a baix, així que cada victòria compta. No volem tornar a caure, per la qual cosa hem de guanyar aquest partit”, va afirmar Agada. Golomán, que la temporada passada va militar al conjunt burgalès, va recordar que “el Burgos és millor equip del que diu el seu balanç. Últimament ha perdut molts partits ajustats i és molt perillós, així que hem de sortir amb el 100% de concentració”.