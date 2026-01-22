ESPORTS
Aran triomfa al Mundial
Laurens Jaquet, cinquè, i Martxelo Urruzola i Axel Dedieu, desens, al Freeride júnior a Àustria. Bruna Fàbrega, barcelonina del CAEI, cinquena en snow
Els esportistes aranesos van ser protagonistes al Mundial de Freeride Júnior disputat el 19 de gener passat al mític complex austríac de Kappl. Els joves freeriders Laurens Jaquet, Martxelo Urruzola i Axel Dedieu van firmar actuacions de gran nivell en una de les cites més exigents del calendari internacional.
Laurens Jaquet, de Salardú i estudiant de Forestals a la UdL, va ser el més ben classificat del trio aranès a l’assolir una meritòria cinquena posició en la categoria d’esquí, en una prova amb fins a 26 competidors. El rider del CAEI va protagonitzar una baixada molt ambiciosa, sortint amb enorme velocitat des del portilló, encadenant diversos girs de 360 graus i superant amb solvència un espectacular salt per una de les zones més tècniques del recorregut.
També van destacar Axel Dedieu (Emotion), que va acabar en desena posició, i Martxelo Urruzola (CAEI), igualment desè, ambdós mostrant un freeride valent i compromès. Malgrat que algunes línies no van ser completament netes o no van acabar de convèncer el jurat pel que fa a puntuació, els dos aranesos van deixar clares les seues credencials en un escenari reservat als millors freeriders júnior del món.
També va obtenir un resultat igualment notable Bruna Fàbrega, cinquena classificada en snowboard femení. La rider barcelonina, que competeix amb el club aranès CAEI, va fer un descens molt fluid, amb nombrosos salts i apostant per la zona més exposada de la muntanya, una elecció que va ser ben valorada pels jutges i li va permetre situar-se entre les millors del món. La selecció espanyola va completar una actuació excel·lent a Kappl, amb el subcampionat mundial d’Hernán Navales com a resultat més destacat.