Jordi Cortés: "L’objectiu és arribar a les últimes jornades amb opcions"
El tècnic del Lleida CF espera un partit dur en Tona i qualifica com a "fitxatge de luxe" l’arribada de Toni Vicente
El Lleida CF visita aquest cap de setmana el Tona en un partit marcat per la necessitat de sumar per tornar a escapar-se de la zona de descens. No obstant, en la prèvia, el seu entrenador, Jordi Cortés, va tornar a insistir en un missatge de calma i realisme. “Pensar que estarem salvats en la jornada 28 o lluitant per un altre objectiu seria un error”, va advertir. El tècnic va remarcar que el pla passa per "arribar a les últimes jornades amb opcions i llavors haver de guanyar dos o tres partits en el tram final per aconseguir la salvació depenent de nosaltres mateixos”.
Sobre el partit davant del Tona, Cortés va anticipar un partit molt exigent, amb més ofici que lluïment. “Serà un partit de Tercera RFEF, d’arremangar-se, de guanyar duels, cuidar la pilota aturada i no cometre errors greus”, va explicar, assenyalant també que la pluja prevista a la zona fa esperar una gespa natural en mal estat. En aquest context, el tècnic va subratllar la importància de "mantenir la porteria a zero i competir amb màxima concentració".
El tècnic també va reconèixer que aquesta setmana ha servit per "tornar a la normalitat" després del comiat d’Òscar Rubio i el partit intersetmanal a Vilassar de Mar. Tanmateix, una de les notícies dels últims dies ha estat la incorporació de Toni Vicente, que Cortés no va dubtar a qualificar com “un fitxatge de luxe” ateses les circumstàncies del club.
L’entrenador va destacar el seu coneixement de la casa, la categoria i el vestidor, així com la seua capacitat de lideratge. “Amb la baixa d’Òscar necessitàvem una figura així. Toni ens pot aportar moltíssim dins i fora del camp”, va afirmar, afegint que arriba amb ritme, il·lusió i ganes de retrobar-se amb l’afició. “La gent ha de tenir zero dubtes amb ell, és del Lleida i sempre ho ha estat”, va recalcar.
A nivell col·lectiu, Cortés va insistir en un dels grans reptes de l’equip: traslladar fora de casa el bon rendiment que està mostrant en el Camp d’Esports. “A casa estem molt bé, però ara hem de ser capaços de fer aquests partits seriosos com a visitants, de competir i treure punts”, va assenyalar.