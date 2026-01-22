FUTBOL
L’AEM reforça la porteria amb la valenciana Leire Herráez
Arriba del futbol universitari dels EUA
L’AEM va anunciar ahir l’arribada de la portera valenciana Leire Herráez, el segon fitxatge del club en aquest mercat hivernal després de la incorporació de l’atacant Alba de la Fuente, que ja va debutar diumenge passat. La portera de 22 anys recala en el conjunt lleidatà procedent del futbol universitari nord-americà, ja que va defensar la porteria del South Florida Bulls des del 2023, després de completar la seua etapa de formació al València, on va arribar a militar a l’equip filial durant dos temporades.
Herráez ja es va exercitar ahir amb les seues noves companyes i compleix així amb una clara necessitat de l’equip lleidatà, el de formar una altra portera per complementar-se amb Lucía Alba, la titular en Lliga i Copa.
A inicis de temporada, la direcció esportiva va apostar per tenir tres porteres amb fitxa del filial (la renovada Xènia Siuraneta i els fitxatges Keila Cardeiro i María Hueto), perquè poguessin alternar-se en les tasques de suplent del primer equip i jugar amb el filial. Però la lesió de gravetat de Hueto va obligar el club a incorporar una altra meta, en aquest cas per centrar-se plenament en la primera plantilla.
El director esportiu del club, Roger Lamesa, va valorar sobre la nova incorporació que “és una jugadores que arriba del futbol universitari, però té una formació sòlida en una planter com el del València”. “És una portera amb projecció, capacitat competitiva i experiència, tant en contextos professionals com internacionals”, va afegir Lamesa. D’altra banda, l’AEM va confirmar ahir que disputarà les semifinals de la Copa Catalunya, davant l’Ona Sant Adrià a domicili, el dimecres 11 de febrer a les 19.00 h.