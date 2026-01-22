Rubén López: "El que més em motiva és l’ambició i les ganes de l’equip"
L’entrenador de l’AEM veu la seua plantilla "molt convençuda" i amb bones sensacions abans de visitar el Villarreal
L’AEM afronta aquest dissabte un exigent desplaçament davant del Villarreal amb la confiança reforçada, després d’acumular quatre partits sense perdre des de la seua arribada, el tècnic de les lleidatanes, Rubén López, veu una plantilla "molt convençuda de la idea, que té clar l’objectiu i que aquest és el camí".
Per a l’entrenador, la clau està en l’actitud i la convicció del grup. “L’equip porta fins les últimes conseqüències la nostra idea i el pla de partit. Això és el que més em motiva: les ganes i l’ambició que tenen, tant que de vegades hi ha fins i tot que frenar-les”, va explicar l’entrenador, que ha aconseguit que el conjunt lleidatà estigui empatat a punts amb la permanència, que marca el de Cacereño.
Per això, va recalcar que, malgrat la bona dinàmica, “l’objectiu principal és la salvació i no podem sortir d’allà”. Tanmateix, més enllà dels punts, el barceloní va destacar que l’important és "mantenir aquest nivell d’intensitat i exigència, no parlo de resultats sinó de sensacions". "Si ho aconseguim, s’aconseguirà l’objectiu", va sentenciar
Abans del segon desplaçament consecutiu, després d’empatar davant del Real Madrid B, Rubén López no va amagar el respecte pel Villarreal, el quart classificat, però es va mostrar convençut de les possibilitats del seu equip. “És un molt bon rival, amb grans jugadores i molta facilitat per fer gol, però nosaltres també tenim jugadores molt bones i estic convençut que podem guanyar el partit”, va assegurar.
El tècnic va destacar el potencial de l’equip castellonenc, especialment en atac i en les transicions, encara que també la seua solidesa defensiva, el que obligarà l’AEM a jugar “amb paciència, trobant espais, però sense assumir riscos innecessaris”.
Respecte a l’estat físic, l’entrenador va confirmar que podrà comptar amb tota la plantilla, a excepció de la lesionada de llarga durada Laura Fernández, encara que Loba arrossega molèsties després de passar una pneumònia. A més, també va celebrar la incorporació de la meta Leire Herráez, que donarà "competència a Lucía Alba i la necessitàvem".